UPDATE VIDEO | ACCIDENT TERIBIL pe un drum din Cluj: O femeie în stop cardio-respirator și alte două persoane în stare gravă după impactul violent dintre 2 autoturisme

ACCIDENT TERIBIL pe un drum din Cluj: O femeie în stop cardio-respirator și alte două persoane în stare gravă după impactul violent dintre 2 autoturisme

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în după amiaza zilei de marți, 31 martie 2026 în județul Cluj, pe drumul dintre Făget și Sălicea, unde două autoturisme s-au ciocnit violent.

În urma impactului dur au rezultat trei victime încarcerate.

Au fost extrase de către pompierii deplasați la fața locului trei victime, mai exact două femei și un bărbat. Una dintre femei, de aproximativ 40 de ani, se află în stop cardio-respirator, astfel că se aplică manevre de resuscitare. Celelalte două victime sunt semiconștiente, în stare gravă.

Au intervenit la fața locului trei autospeciale cu modul de descarcerare, trei ambulanțe SMURD, dintre care două de terapie intensivă mobilă, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

UPDATE, IPJ Cluj:

Trafic blocat pe DJ107 R, între Făget și Sălicea, în urma producerii unui accident rutier. Din primele informații, în eveniment sunt implicate două autoturisme.

Momentan traficul este blocat pe ambele sensuri de mers.

UPDATE, ISU Cluj, ora 17.59:

Cele trei victime, cu vârste cuprinse între 52 și 72 de ani, vor fi transportate în stare gravă la spital.

UPDATE, IPJ Cluj:

Potrivit cercetărilor preliminare, un autoturism condus de o femeie de 53 de ani, dinspre Cluj-Napoca înspre Ciurila, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, acroșând un autovehicul condus de un bărbat de 58 de ani, care circula din sensul opus de mers.

În urma impactului, cei doi conducători auto și o femeie de 72 de ani, pasageră în autoturism, au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Bărbatul de 58 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările la fața locului continuă, autoritățile urmărind stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

foto-video: ISU Cluj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI