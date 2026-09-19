Un copilaș de 4 ani a căzut de la etajul 3 al unui bloc din Sebeș: Minorul a ajuns la spital

Un copilaș de 4 ani a căzut sâmbătă după-masa de etajul 3 al unui bloc din municipiul Sebeș. Minorul a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 septembrie 2026, în jurul orei 15.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul că un minor în vârstă de 4 ani, ar fi căzut de la etajul 3 al unui imobil situat pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă.

Minorul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Secțiune Știri sub articolul principal