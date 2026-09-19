Ştirea zilei

VIDEO | Razie la Blaj pentru menținerea siguranței publice: Zeci de mașini verificate și mai multe persoane testate pentru alcool și droguri. Amenzi de peste 5.700 lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Razie la Blaj pentru menținerea siguranței publice: Zeci de mașini verificate și mai multe persoane testate pentru alcool și droguri. Amenzi de peste 5.700 lei

Poliția Municipiului Blaj a desfășurat în noaptea de 18/19 septembrie 2026, în intervalul orar 22.00 – 01.00, o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

În cadrul acțiunii, prin intermediul aplicației eDAC, au fost verificate peste 90 de persoane și peste 40 de autovehicule.

Polițiștii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.725 de lei.

Totodată, au fost efectuate 55 de testări privind consumul de băuturi alcoolice sau alte substanțe.

În urma acțiunii, 6 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.

Totodată, 11 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, au fost consiliate.

Polițiștii vor continua să acționeze în zonele de competență, pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta ordinea și liniștea publică și pentru protejarea cetățenilor.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

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