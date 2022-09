FOTO| ACCIDENT rutier MORTAL pe E60: Două persoane și-au pierdut viața după un carambol, în Mureș

Anchete de circulație pe drumurile din Alba: Unde vor fi opriți șoferii

Miercuri, 28 septembrie, între orele 8.00 – 12.00 și 14.00 – 18.00, pe drumurile naționale și autostrăzi se desfășoară anchete de circulație origine – destinație, anunță CNAIR.

Echipaje mixte CNAIR – Poliția Română (recenzori și agenți de circulație) direcționează șoferii pe o bandă de rezervă, unde recenzorii le vor adresa un set de întrebări care vor consta în:

originea plecării în cursă (ex.: Alba Iulia, Timișoara, Sibiu)

destinația cursei (ex.: Cluj-Napoca, Suceava, București)

scopul călătoriei (ex.: turistic, acasă, loc de muncă, alte scopuri)

pentru vehicule de transport marfă: felul mărfii; pentru vehicule de pasageri: numărul de pasageri.

Pe raza DRDP Cluj, posturile de anchetă origine-destinație sunt amplasate în următoarele locații:

Județul Alba: DN 74, Șard

Județul Cluj: DN 1, Vâlcele și DN 1F, Baciu

Județul Bihor: DN 1, Oșorhei și DN 19B, Abram

Județul Maramureș: DN 1C, zona localității Lăpușel

Județul Satu Mare: DN 19, Mun. Satu Mare

Județul Sălaj: DN 1F, Panic

Județul Bistrița-Năsăud: DN 17, Viișoara

Pentru drumurile administrate de DRDP Timişoara, recenzorii și polițiștii rutieri sunt amplasați pe următoarele rute:

Județul Alba: Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva: km 316+650 (Pianu, jud. Alba)

Județul Arad: DN 7 – Păuliș și DN 79A – Bocsig/Ineu

Județul Hunedoara: DN 66 – Batiz

Județul Caraș-Severin: DN 57 – Pojejena/Radimna și DN 58 – Anina

Județul Timiș: DN 6 – Becicherecu Mic și DN 59 – Șag

Pe raza DRDP Brașov sunt posturi în următoarele locații:

Județul Brașov

DN11 – la ieșirea din județul Brașov spre Hărman

DN1A – la limita cu județul Prahova

Varianta Brașov – zona sensului giratoriu cu drumul județean spre Tărlungeni

Județul Sibiu

DN1 – zona Săcel

DN14 – ieșirea din Sibiu spre Șura Mare

Județul Mureș

DN15 – Sângeorgiu de Mureș

DN16 – între Reghin și Breaza

Județul Harghita

DN12 – zona Racu

DN13B – zona Borzont

Județul Covasna

DN11 – la intrarea în municipiul Târgu Secuiesc

CNAIR precizează că nu vor fi înregistrate datele referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, numele conducătorului auto sau alte date de identificare.

Informațiile solicitate sunt complet anonime, în conformitate cu regulamentul general privind protecția datelor.

Acest studiu, coordonat prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, constituie baza de date statistice pentru determinarea curenților de trafic în scopul orientării investițiilor, alocarea bugetelor și ajustarea strategiilor de dezvoltare.

Fiind vorba despre o acțiuni de interes public, CNAIR roagă conducătorii auto să colaboreze cu anchetatorii astfel încât această acțiune să se desfășoare într-un timp cât mai redus.