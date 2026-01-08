FOTO | ACCIDENT rutier la ieșire din Crăciunelu de Jos spre Teiuș: O mașină a ajuns în șanțul de pe marginea drumului

ACCIDENT rutier la ieșire din Crăciunelu de Jos spre Teiuș: O mașină a ajuns în șanțul de pe marginea drumului

Un accident rutier a avut loc joi după-masa, la ieșire din Crăciunelu de Jos, spre Teiuș. O mașină a derapat pe drumul plin de zăpadă și a ajuns în șanțul de la marginea carosabilului.

Imaginile au fost trimise pe adresa redacției ziarulunirea.ro de către un cititor. Potrivit informațiilor furnizate de acesta, mașina care a ajuns în șanț aparține EON Gaz: ,,După Crăciunelu spre Teiuș, mașina e de la E-on. Dezastru este drumul”, spune șoferul.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale, județene și comunale se desfășoară în condiții de iarnă. Media zilnică a utilajelor dislocate este de 237.

