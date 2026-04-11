FOTO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților

Un accident rutier a avut loc astăzi, 11 aprilie 2026, în Alba Iulia. Din primele informații disponibile, două autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților.

Din fericire, în urma evenimentului rutier, șoferii implicați nu au fost răniți și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

,,Eveniment rutier soldat cu pagube materiale” a explicat IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

