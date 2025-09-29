FOTO | ACCIDENT rutier în Sebeș: Un BMW și un Polo s-au ,,pupat” pe strada Dorin Pavel

ACCIDENT rutier în Sebeș: Un BMW și un Polo s-au ,,pupat” pe strada Dorin Pavel

Un accident rutier a avut loc luni, în jurul orei 12.00, în Sebeș. Două mașini, un BMW și un Polo, s-au ciocnit pe strada Dorin Pavel din municipiu.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la accidentul rutier produs în municipiul Sebes, pe strada Dorin Pavel.

În accident sunt două autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE 12:17:

În urma evenimentului rutier, în care au fost implicate două autoturisme, o femeie a suferit leziuni corporale.

,,Traficul rutier este îngreunat pe strada Dorin Pavel din municipiul Sebeș, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date este vorba despre două autoturisme. O femeie ar fi suferit leziuni corporale”, a transmis IPJ Alba.

