FOTO | ACCIDENT rutier în Lancrăm: Două autoturisme, implicate. Traficul este îngreunat 

Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier pe DN1, Lancrăm, astăzi, 13 februarie 2026.

În aceste momente traficul este îngreunat în zonă din cauza evenimentului rutier. Din fericire, în urma incidentului nu au fost persoane grav rănite.

,,Traficul rutier este îngreunat pe DN 1, pe raza localității Lancrăm, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date sunt implicate două autoturisme”, a transmis IPJ Alba.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Lancrăm pe DN1.

Este vorba despre 2 auto implicate, fara persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor, a precizat ISU Alba.

