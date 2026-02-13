FOTO | ACCIDENT rutier în Lancrăm: Două autoturisme, implicate. Traficul este îngreunat
FOTO | ACCIDENT rutier în Lancrăm: Două autoturisme, implicate. Traficul este îngreunat
Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier pe DN1, Lancrăm, astăzi, 13 februarie 2026.
În aceste momente traficul este îngreunat în zonă din cauza evenimentului rutier. Din fericire, în urma incidentului nu au fost persoane grav rănite.
,,Traficul rutier este îngreunat pe DN 1, pe raza localității Lancrăm, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date sunt implicate două autoturisme”, a transmis IPJ Alba.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Lancrăm pe DN1.
Este vorba despre 2 auto implicate, fara persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor, a precizat ISU Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Întâlnire la Câmpeni despre gestionarea arborilor periculoși din apropierea liniilor electrice: Soluții pentru prevenirea avariilor în Munții Apuseni
Întâlnire la Câmpeni despre gestionarea arborilor periculoși din apropierea liniilor electrice: Soluții pentru prevenirea avariilor în Munții Apuseni O întâlnire tehnică a avut loc astăzi, 13 februarie 2026, la Câmpeni, privind gestionarea arborilor aflați în culoarele liniilor electrice de medie și joasă tensiune, după ce fenomenele meteo severe din ianuarie au provocat avarii în rețelele […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026 și suplimentar pentru intervalul 16.02.2026-22.02.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 23.02.2026-01.03.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA 24/02/2026 09:00 – 24/02/2026 17:00 2. VALEA LUNGA, Strada PRINCIPALA […]
Șofer de 69 de ani, din Lupșa, cu dosar penal: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l
Șofer de 69 de ani, din Lupșa, cu dosar penal: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l Un șofer de 69 de ani, din Lupșa, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Președintele Nicușor Dan: „Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie”
Președintele Nicușor Dan: „Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie” Președintele Nicușor Dan a declarat, joi,...
VIDEO | Incendiu puternic la o vulcanizare, la 60 de kilometri de Alba: Trafic oprit pe DN1
Incendiu puternic la o vulcanizare, la 60 de kilometri de Alba: Trafic oprit pe DN1 Pompierii intervin, vineri după amiază,...
Știrea Zilei
FOTO | Garda de Mediu Alba cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul Arieș, în zona comunei Albac: „Nu vom tolera sub nici o formă nici un fel de abatere de la legislația de mediu”
Garda de Mediu Alba cercetează o posibilă deversare de ape uzate în râul Arieș, în zona comunei Albac: „Nu vom...
OFICIAL | România a intrat în RECESIUNE tehnică: PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Anunțul INS
OFICIAL | România a intrat în RECESIUNE tehnică: PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Anunțul INS Economia României este oficial în...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Lancrăm: Două autoturisme, implicate. Traficul este îngreunat
FOTO | ACCIDENT rutier în Lancrăm: Două autoturisme, implicate. Traficul este îngreunat Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier...
Întâlnire la Câmpeni despre gestionarea arborilor periculoși din apropierea liniilor electrice: Soluții pentru prevenirea avariilor în Munții Apuseni
Întâlnire la Câmpeni despre gestionarea arborilor periculoși din apropierea liniilor electrice: Soluții pentru prevenirea avariilor în Munții Apuseni O întâlnire...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
13 Februarie 1849: Delegaţia adunării românilor de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Șaguna, înfăţişează împăratului austriac „Petiţiunea generală a fruntaşilor români din Transilvania, Banat şi Bucovina”
13 Februarie 1849: Delegaţia adunării românilor de la Sibiu, Transilvania, condusă de episcopul ortodox Andrei Șaguna, înfăţişează împăratului austriac „Petiţiunea...
13 februarie: Ziua Mondială a Radioului. De ce este marcată această zi și când a fost inaugurat primul radio național
13 februarie: Ziua Mondială a Radioului. De ce este marcată această zi și când a fost inaugurat primul radio național...