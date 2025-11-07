FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un autocar cu 25 de persoane și o mașină s-au ciocnit în Partoș, pe strada Regimentul V Vânători
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune între un autocar și o mașină în Partoș
Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei 14.40, în cartierul Partoș din Alba Iulia, pe strada Regimentul V Vânători. Este vorba de o coliziune între un autocar și o mașină.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe strada Regimentul V Vânători.
În accident sunt implicate un autocar și un autoturism, fără persoane încarcerate.
În autocar se aflau un număr de 25 persoane care in urma evaluării medicale, nu necesita ingrijiri medicale.
În autoturism se aflau 2 persoane, una dintre acestea fiind asistată la locul accidentului de catre echipajul medical.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor medical și o ambulanță SAJ.
