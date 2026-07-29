Tânăr de 21 de ani din Alba, prins sub influența substanțelor psihoactive la volanul unui autoturism pe un drum din județul Sibiu: Este cercetat de oamenii legii

Un tânăr de 21 de ani din județul Alba este cercetat de polițiștii din Sibiu după ce a fost depistat la volan, în Miercurea Sibiului, sub influența substanțelor psihoactive la volanul unui autoturism.

Potrivit IPJ Sibiu, La data de 23 iulie a.c., în jurul orei 23:22, în localitatea Miercurea Sibiului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au oprit pentru verificări un autoturism condus pe strada Ilie Măcelariu, DN 1, km. 344 + 600 m, de către un tânăr, în vârstă de 21 de ani, domiciliat în județul Alba.

Întrucât în urma testării șoferului au rezultat indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive, acesta a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în scopul stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe interzise.

Analizele toxicologice au confirmat prezența unei substanțe psihoactive în organism.

Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului în vederea stabilirii situației de fapt pentru aplicarea măsurilor legale în consecință.

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