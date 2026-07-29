Bazinul Olimpic din Alba Iulia, închis timp de 3 săptămâni, într-o lună a concediilor: Care este motivul

Tânăr de 21 de ani din Alba, prins sub influența substanțelor psihoactive la volanul unui autoturism pe un drum din județul Sibiu: Este cercetat de oamenii legii Un tânăr de 21 de ani din județul Alba este cercetat de polițiștii din Sibiu după ce a fost depistat la volan, în Miercurea Sibiului, sub influența substanțelor […]