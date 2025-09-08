FOTO | Accident rutier cu două autoturisme implicate la ieșirea din Hăpria spre Berghin

Accident rutier cu două autoturisme implicate la ieșirea din Hăpria spre Berghin

Un accident rutier a avut loc la ieșirea din Hăpria spre Berghin, implicând două autoturisme. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane încarcerate.

La fața locului intervin pompierii de la Detașamentul Alba Iulia, care asigură măsurile specifice, cu o autospecială pentru stingerea incendiilor cu apă și spumă (ASAS), alături de o ambulanță SAJ. Intervenția este coordonată de ISU Alba, care acționează pentru siguranța participanților la trafic și prevenirea oricăror incidente suplimentare.

Secțiune Știri sub articolul principal

