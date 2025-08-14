FOTO | ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de pod
ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de pod
Un accident rutier grav a avut loc în cursul zilei de joi, 14 august 2025, în jurul orei 12.45, în comuna Iclod, pe DN1C-E576.
Citește și: UPDATE | VIDEO | Accident în sensul giratoriu de pe Calea Moților, lângă Primăria Alba Iulia. Un biciclist a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină
Din primele verificări ale polițiștilor rezultă că o femeie de 65 de ani, din județul Alba, care conducea un autoturism din direcția municipiului Gherla, ar fi pierdut controlul volanului, intrând într-un cap de pod aflat la marginea drumului.
Potrivit IPJ Cluj, în urma impactului, au fost rănite conducătoarea auto și un pasager, o femeie de 68 de ani, ambele fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Testarea cu aparatul etilotest a arătat că șoferița nu consumase alcool.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: A fost întâmpinată cu flori la revenirea acasă
Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: Primire călduroasă la revenirea acasă În proba de 8+1 feminin (JW8+) de la Campionatele Mondiale de Canotaj U19 desfășurate în Lituania echipajul alcătuit din Teodora Sandu, Mariana Cașu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, […]
14-15 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime între 33 și 37 de grade
14-15 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime între 33 și 37 de grade ANM a prelungit joi, 14 august 2025, avertizarea cod galben de caniculă, valabilă în Alba și alte județe din țară. Temperaturile maxime se vor înregistra între 33 și 37 de grade. Citește și: […]
Raport dur al Departamentului de Stat al SUA: Anularea alegerilor prezidențiale din România, un precedent periculos și o restricție fără precedent asupra libertății de exprimare
Un raport sever al Departamentului de Stat al SUA provoacă un nou scandal mediatic în România. Conform acestuia, invalidarea alegerilor prezidențiale din România este un semnal alarmant și o limitare fără precedent a libertății de exprimare În raportul său anual privind drepturile omului, publicat marți, Departamentul de Stat al Statelor Unite atrage atenția asupra unor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Rabla auto 2025 | Buget redus considerabil pentru programele Rabla plus și Rabla clasic pentru persoane fizice
Buget redus considerabil pentru programele Rabla plus și Rabla clasic pentru persoane fizice Guvernul a analizat, joi, 14 august 2025,...
Economistul Adrian Negrescu: România se află în antecamera recesiunii
Adrian Negrescu: România se află în antecamera recesiunii Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o creștere de numai...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de pod
ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de...
FOTO | Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: A fost întâmpinată cu flori la revenirea acasă
Abrudeanca Elena Maria Toma, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de Canotaj U19: Primire călduroasă la revenirea acasă În proba...
Curier Județean
Minivacanța de Sfânta Maria, în siguranță! Peste 150 de polițiști vor patrula zilnic prin județul Alba
Peste 150 de polițiști vor patrula zilnic pe drumurile județului Alba. Măsura vine în contextul minivacanței de Sfânta Maria Județul...
ACCIDENT în Alba Iulia: Un biciclist ar fi fost acroșat de un moped pe Calea Moților. Trafic îngreunat
ACCIDENT în Alba Iulia: Un biciclist ar fi fost acroșat de un moped pe Calea Moților. Trafic îngreunat Un accident...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2025. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români În data...