FOTO | ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de pod

ACCIDENT GRAV în județul Cluj: O femeie de 65 de ani, din Alba, a intrat cu mașina într-un cap de pod

Un accident rutier grav a avut loc în cursul zilei de joi, 14 august 2025, în jurul orei 12.45, în comuna Iclod, pe DN1C-E576.

Din primele verificări ale polițiștilor rezultă că o femeie de 65 de ani, din județul Alba, care conducea un autoturism din direcția municipiului Gherla, ar fi pierdut controlul volanului, intrând într-un cap de pod aflat la marginea drumului.

Potrivit IPJ Cluj, în urma impactului, au fost rănite conducătoarea auto și un pasager, o femeie de 68 de ani, ambele fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a arătat că șoferița nu consumase alcool.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

