FOTO | Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion

Accident CUMPLIT pe DN 76: Un bărbat a DECEDAT după impactul MORTAL dintre două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion

Un accident cumplit a avut loc miercuri după-masa, în jurul orei 16.30, pe DN 76. Un bărbat a decedat după impactul mortal dintre două mașini, un autocamion și o autoutilitară.

Pompierii Secției Brad și cei ai Detașamentului Deva au intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență generate în urma unui accident rutier.

Evenimentul a avut loc pe DN 76, pe raza localității Cărăstău.

Pentru misiune au fost alocate două autospeciale de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, două ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La fața locului, pompierii au constatat faptul că, în accident au fost implicate două autoturisme, o autoutilitară și un autocamion.

Dintre cele șase persoane aflate în autovehicule, două au fost găsite încarcerate.

Pompierii au acționat de urgență pentru extragerea acestora, dar din nefericire, unul dintre bărbați prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat.

Celălalt bărbat, în vârstă de aproximativ 52 de ani, a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la CPU Brad, pentru tratament de specialitate.

Totodată, pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a izbucnirii incendiilor în astfel de cazuri și au balizat zona accidentului, întrucât au existat scurgeri importante de combustibil pe carosabil.

Circulația rutieră este blocată pe ambele sensuri.

UPDATE IPJ:

Din primele cercetări, s-a constatat că un autoturism condus de un bărbat de 80 de ani, din municipiul Deva, a intrat în depășirea mai multor autovehicule, intrând în coliziune frontală cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 52 de ani, din comuna Conop, județul Arad, care circula în sens opus.

În urma impactului, conducătorul autoturismului de 80 de ani a decedat, iar șoferul autoutilitarei a fost rănit grav și transportat la Spitalul Municipal Brad, pentru îngrijiri de specialitate.

Alte 3 autovehicule, un autoturism, o autoutilitară și un autocamion, care se deplasau în zonă, au fost implicate în coliziuni secundare, rezultând doar pagube materiale, inclusiv deversarea de combustibil de pe partea laterală a autocamionului, fără victime.

În urma accidentului, traficul pe DN76 a fost restricționat pentru autocamioane și deviat pentru celelalte autovehicule, iar echipaje de pompieri au intervenit pentru curățarea carosabilului.

Cercetările continuă, fiind întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

