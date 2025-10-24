FOTO | Absolvenții Promoției 2025 a Colegiului Militar din Alba Iulia au depus jurământul în academiile militare: „Un angajament solemn ce onorează și înnobilează viața fiecărui militar”

Absolvenții Promoției 2025 a Colegiului Militar din Alba Iulia au depus jurământul în academiile militare

Absolvenții Promoției 2025 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, în prezent studenți în anul I în academiile militare, au trăit momentul emoționat al depunerii jurământului militar.

„Rostirea jurământului față de țară reprezintă angajamentul solemn ce onorează și înnobilează viața fiecărui militar.

Alături de studenții din anul I de la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov au fost alături și colegii mai mici, elevi ai claselor a XI–a și a X-a care au asistat emoționați la acest moment.

Dragi absolvenți, bucurați-vă de momentul special al depunerii jurământului militar! Drumul parcurs de voi până aici nu a fost ușor, dar provocările pe care le-ați depășit vă dau încredere pentru viitor.

Suntem mândri de voi și vă dorim mult succes în cariera pe care v-ați ales-o!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

