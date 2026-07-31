Curier Județean

FOTO | 9 ofițeri și 81 de subofițeri din cadrul ISU Alba, avansați în grad: ,,Un moment deosebit din viața și cariera acestora”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 34 de minute

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9 ofițeri și 81 subofițeri din cadrul ISU Alba, avansați în gradul următor: ,,Un moment deosebit din viața și cariera acestora”

Nouă ofițeri și 81 de subofițeri din cadrul ISU Alba au fost înaintați în gradul următor, în cadrul unei ceremonii festive organizate la nivelul inspectoratului.

,,1 august, o zi în care vechimea și experiența sunt răsplătite cu avansarea la termen în gradul următor! La fel a fost și pentru cadrele militare ale ISU Alba care, într-o atmosferă festivă, au fost avansate în gradul următor.

Astfel, 9 Ofițeri și 81 subofițeri din cadrul inspectoratului nostru au fost înaintați în gradul următor, acesta reprezentând un moment deosebit din viața și cariera acestora.

Felicitări tuturor celor avansați și misiuni ușoare în continuare!”, se arată într-un mesaj publicat de ISU Alba. 

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