Parcările din Alba Iulia „intră în era digitală”. A fost lansată platforma pentru gestionarea online a parcărilor de reședință

Primăria Alba Iulia a lansat platforma parcari.apulum.ro, prin care locuitorii orașului pot gestiona online parcările de reședință, fără a mai merge la ghișeu.

Locuitorii din Alba Iulia vor putea gestiona online, începând de sâmbătă, 1 august, parcările de reședință, odată cu lansarea platformei dedicate parcari.apulum.ro.

Anunțul, făcut de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, care a precizat că, prin intermediul noii platforme, cetățenii vor putea efectua online toate operațiunile legate de parcările de reședință.

Cei care dețin deja un abonament valabil îl vor putea asocia noului cont prin deschiderea unui tichet în aplicație, fără a mai fi necesară prezentarea la Serviciul Parcări.

Gabriel Pleșa: Parcările de reședință intră în era digitală!

,,De mâine, parcările de reședință intră în era digitală!

Am făcut încă un pas important pentru simplificarea relației dintre Primăria Alba Iulia și cetățeni. Începând de mâine, platforma https://parcari.apulum.ro este disponibilă pentru gestionarea parcărilor de reședință.

Asta înseamnă mai puțină birocrație, mai puțin timp pierdut și, cel mai important, sfârșitul cozilor la Serviciul Parcări pentru atribuirea și plata locurilor de parcare.

Prin noua platformă, albaiulienii vor putea efectua online operațiunile privind parcările de reședință, rapid, simplu și transparent, fără drumuri inutile la ghișeu.

Pentru rezervarea unei parcări de reședință, trebuie respectați doar pașii din platformă, care este una foarte intuitivă. Dacă dețineți un abonament valabil, printr-un simplu ticket deschis in platformă, funcționarii Serviciului Parcări îl vor asocia cu noul dumneavoastră cont.

Continuăm să digitalizăm serviciile publice și să construim o administrație modernă, în care timpul cetățenilor este respectat.”, a scris Gabriel Pleșa pe o rețea de socializare.

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