30 iulie – 2 august 2026 | Alba Carolina Beach Volleyball Tournament: Un număr record de participanți la cea de-a XI-a ediție a turneului de volei de plajă

În perioada 30 iulie – 2 august 2026, ACS ALBA JUMPERS, organizează, la Astoria Pool Park, lângă Alba Iulia, cea de-a XI-a ediție a turneului de volei de plajă ALBA CAROLINA BEACH VOLLEYBALL TOURNAMENT.

Ediția din acest an reunește un număr record de participanți, cei mai valoroși sportivi ai României, în ordinea punctajelor acumulate în clasamentul Ligii Naționale de Volei pe Plajă.

Competiția se desfășoară pe trei categorii: două categorii masculine, unde nivelul concurenței este mai ridicat ca oricând, și o categorie generală feminină. Timp de patru zile, într-un program maraton, desfășurat zilnic între orele 08:00 și 23:00, peste 100 de sportivi vor oferi spectatorilor meciuri spectaculoase și un volei de plajă de cel mai înalt nivel.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Alba, Florea Group, Hotel Astoria, Primăriei Municipiului Alba Iulia și al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Un rol important în buna desfășurare a competiției îl au și voluntarii proveniți din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, de la Departamentul de Educație Fizică și Sport, respectiv programul de studii Kinetoterapie și Motricitate Specială, care sunt alături de organizatori pe întreaga durată a turneului.

Alba Carolina Beach Volleyball Tournament este una dintre cele mai mari competiții sportive din județ cu ajutorul autoritatilor locale si al sponsorilor. Acest tip de evenimente nu doar că încurajează practicarea sportului de către toate vârstele, însă este și un mod de a atrage turiști în oraș și de a crește popularitatea zonei.

Organizatorii invită iubitorii sportului să fie prezenți în număr cât mai mare la Astoria Pool Park, pentru a urmări una dintre cele mai puternice ediții ale competiției, caracterizată de un nivel tehnic și spectaculos deosebit.

Finalele sunt programate în după-amiaza zilei de duminică, 2 august, iar festivitatea de premiere va avea loc în aceeași seară, în jurul orei 19:00.

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