FOTO | 8 Martie, sărbătorit în serviciile sociale ale Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia: recunoștință, grijă și prețuire pentru fiecare beneficiar

8 Martie, sărbătorit în serviciile sociale ale Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia: recunoștință, grijă și prețuire pentru fiecare beneficiar

De 8 Martie 2026, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia marchează Ziua Internațională a Femeii în cadrul serviciilor sale destinate persoanelor adulte.

În Locuințele Maxim Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, în Serviciile de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, precum și în Centrele de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, beneficiarii au primit mici semne de atenție: flori și ciocolată pentru doamne, iar pentru domni, o atenție simbolică, oferită ca expresie a respectului și a bucuriei de a fi împreună.

În această zi, gândul nostru se îndreaptă cu deosebită prețuire către femeile din serviciile noastre — mame, bunici, fiice, surori — care aduc, prin felul lor de a fi, mai multă lumină, mai multă căldură și mai multă speranță în viețile celor din jur.

A fi femeie este un dar și, în același timp, o formă tainică de putere: puterea de a purta, de a mângâia, de a ridica, de a rămâne aproape și de a face loc binelui chiar și în împrejurări grele. În femeie se întâlnesc, de multe ori, delicatețea și curajul, blândețea și hotărârea, răbdarea și dăruirea.

În lumina credinței noastre, chipul care adună în sine, în cea mai curată formă, toate aceste frumuseți este Maica Domnului. Ea rămâne pentru toate femeile un model de iubire statornică, de curaj, de curăție sufletească și de credință neclintită.

De aceea, în această zi, alegem să mulțumim tuturor femeilor care, prin prezența lor puternică, fac binele să rodească în jurul lor. Fie că îngrijesc, sprijină, mângâie, încurajează sau pur și simplu rămân aproape, ele dau chip viu bunătății și statorniciei. Prin ele, lumea devine mai caldă, mai blândă și mai luminoasă.

Adresăm, totodată, recunoștința noastră femeilor din echipele Asociației, care, prin munca lor constantă, susțin servicii, familii și comunități și duc mai departe viziunea noastră: aceea a unor comunități prospere, în care oamenii se ajută reciproc în spiritul credinței creștine și al dragostei față de semeni. Prin grija lor zilnică, prin statornicia lor și prin felul în care rămân aproape de omul aflat în nevoie, această viziune prinde chip și se transformă, zi după zi, în realitate.

Tuturor femeilor, tuturor mamelor și tuturor colegelor noastre din serviciile Asociației le adresăm, cu recunoștință, urarea noastră de La mulți ani, cu sănătate, pace, putere și bucurii curate. Sub acoperământul Maicii Domnului, vă dorim o primăvară luminoasă, inimă senină și oameni buni aproape.

