FOTO| 15 Ianuarie: Ziua Culturii Naţionale. Marele poet, Mihai Eminescu omagiat la Liceul Teoretic Teiuș

15 ianuarie are pentru noi, românii, o dublă semnificaţie:a devenit Ziua Culturii Naţionale, sărbătoare propusă de Academia Română în urmă cu zece ani şi aprobată legislativ de Parlamentul României din 2010 şi ziua de naştere a uneia dintre personalitățile marcante ale literaturii române, nimeni altul decât “poetul nepereche”, Mihai Eminescu.

A fost aleasă această dată datorită naşterii lui Mihai Eminescu în 15 ianuarie, el fiind “omul complet al culturii româneşti”, cum afirma Constantin Noica. Dubla semnificaţie ne trimite spre o reflecţie profundă asupra identităţii noastre culturale, într-o lume destul de superficială, centrată de multe ori pe latura economică, este o provocare şi pentru cadrele didactice şi pentru elevi, de altfel pentru orice persoană care se respectă. Fără o poziţionare a culturii la un nivel ridicat, orice popor îşi pierde identitatea.

Pe de altă parte, sunt 170 de ani de la naşterea scriitorului şi 131 de la moartea sa. Eminescu este un romantic desăvârșit și un spirit demiurgic ce are capacitatea de a transforma tot ce atinge într-un lirism pur al esențelor. Dacă privim lirismul eminescian din perspectiva comparativă a istoriei literare și ținând cont de criteriul cronologic, poetul ar face parte din ceea ce, în Italia și în Europa, poartă numele de a doua generație romantică, el fiind un romantic întârziat, datorită apariţiei operelor sale în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nu în prima jumătate.

Proiectul „Mihai Eminescu, al nostru, de fiecare zi” are ca obiectiv reanimarea patriotismului prin promovarea culturii și valorilor naționale. Prima activitate a fost derulată astăzi, la Casa de cultură a oraşului Teiuş, participanţi fiind elevi de la gimnaziu şi liceu, sub coordonarea doamnelor profesoare Ionela Staicu, Octavia Turean, Romina Pop şi Ana Breaz. Am fost întâmpinaţi din partea Bibliotecii oraşului, de dna Luminiţa Ciorbea şi din partea Centrul naţional de informare şi promovare turistică, de dna Mihaela Ungur.

Am asistat la recitări din opera lui Eminescu, realizate de elevii de la generală, recitări din creaţia eminesciană şi propriile creaţii ale elevilor de la liceu, care au avut ca tematică personalitatea lui Eminescu, o prezentare PP, curiozităţi din viaţa poetului, interpretări pe linie melodică a unor creaţii ale lui Eminescu, desene, picturi. În zilele următoare alte activităţi ale proiectului se vor desfăşura la grădiniţă şi la ciclul primar.

„Eminescu reprezintă o provocare pentru noi an de an, redescoperindu-l mereu și mereu. Anul acesta prin proiectul propus elevii au fost stimulați să-i recepteze opera în manieră proprie, personalizată. De asemenea, creativitatea și imaginația celor implicați în proiect ne-au surprins prin abordările diverse la care au decurs” a declarat prof. Marius Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, Alba.

În loc de încheiere, am utilizat versurile Roxanei Rado, elevă în clasa a XII-a Uman : « Eminescu e în toate/ Istorie, limbă, literatură/ E-n filozofia profundă/ În politică şi în cultură ».