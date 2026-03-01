FOTO | 1 Martie cu zâmbete la Căminul pentru Vârstnici din Alba Iulia. Rotary și Interact, alături de seniori: ,,Scopul vizitei a fost combaterea izolării prin interacțiune între generații”

1 Martie cu zâmbete la Căminul pentru Vârstnici din Alba Iulia. Rotary și Interact, alături de seniori: ,,Scopul vizitei a fost combaterea izolării prin interacțiune între generații”

Căminul pentru Vârstnici din Alba Iulia a fost vizitat, astăzi, 1 martie 2026, de membrii Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și de voluntarii Interact Alba Iulia, care au petrecut câteva ore alături de seniori.

Scopul vizitei a fost combaterea izolării prin interacțiune între generații. Tinerii și vârstnicii au participat la jocuri și discuții deschise, într-un schimb de experiență care a adus zâmbete și momente de apropiere între adolescenți și seniori.

,,Într-o lume care se mișcă din ce în ce mai repede, timpul dăruit celorlalți rămâne cea mai valoroasă resursă. Căminul nostru s-a umplut de energie, zâmbete și povești, în cadrul unei acțiuni de suflet organizate de Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, alături de tinerii entuziaști de la Interact Alba Iulia.

​Scopul principal al vizitei a fost combaterea izolării prin interacțiune intergenerațională. Tinerii și seniorii au demonstrat că vârsta este doar un număr atunci când vine vorba de distracție și învățare reciprocă. Programul a inclus ​jocuri interactive,​ care au antrenat mintea și spiritul, dezvoltare activă, un ​dialog deschis, în care barierele generaționale s-au topit instantaneu. A fost un schimb de experiență prețios, unde înțelepciunea bunicilor s-a întâlnit cu entuziasmul adolescenților.

Prin acest demers, membrii Rotary și voluntarii Interact nu au adus doar o vizită, ci au adus o confirmare a faptului că solidaritatea și respectul sunt pilonii unei comunități sănătoase. O zi care a început ca oricare alta s-a încheiat cu promisiunea că nicio generație nu trebuie să se simtă izolată”, se arată într-o postare publicată de Cămin Vârstnici Alba Iulia.

