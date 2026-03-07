Fostul ministru al Educaţiei: Fondul de burse pentru studenţi pe tot anul 2026 ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei
Fostul ministru al Educației Daniel David a anunțat că fondul de burse pentru studenți propus pentru întreg anul 2026 ar urma să ajungă la aproximativ 1,5 miliarde de lei din bugetul de stat. La această sumă s-ar adăuga încă 60 de milioane de lei din fonduri europene.
El a subliniat că cele 60 de milioane de euro „completează resursele din bugetul de stat, nu le înlocuiesc”. „Cum se vor desfăşura lucrurile acum depinde de noua structură a ministerului, dar sunt convins că vor încerca să păstreze ideea (şi mecanismele pe care le-am propus) ca fondul de burse pe anul 2026 să nu fie mai mic decât cel din anul 2025 şi 2024. Sigur, asta va trebui să facă parte din procesul mai complex de stabilire a bugetului pe anul 2026, care nu depinde doar de minister”, menţionează Daniel David, care prezintă situaţia fondului de burse studenţeşti începând din 2023, inclusiv criteriile pentru acordarea acestora, potrivit News.
Pornind de la faptul că este întrebat în aceste zile în spaţiul public ce se întâmplă cu bursele studenţeşti, ”deoarece apar o serie de discuţii, care duc în direcţii uşor diferite” faţă de ceea ce a anunţat ca ministru în decembrie 2025, Daniel David prezintă informaţiile pe care le deţinea în decembrie 2025, când s-a retras din poziţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării:
– Fondul de burse studenţeşti pe anul 2023 a fost de aproximativ 0,9 miliarde de lei (erau eligibili studenţii la buget/cu taxă şi bursele se puteau plăti pentru 12 luni).
– Fondul de burse studenţeşti pe anul 2024 a fost de aproximativ 1,5 miliarde de lei (erau eligibili studenţii la buget/cu taxă şi bursele se puteau plăti pentru 12 luni).
– După măsurile fiscal-bugetare (Legea 141/2025), fondul de burse studenţeşti pe tot anul 2025 a fost în final de aproximativ 1,5 miliarde de lei. Erau eligibili doar studenţii la buget, iar bursele se plăteau doar pe perioada studiilor (exceptând doctoranzii care le primesc timp de 12 luni). De asemenea, s-a lăsat libertatea universităţilor ca, din fonduri proprii, să poată susţine toţi studenţii (buget/taxă), pe toată perioada anului (12 luni).
