FMI și Banca Mondială, avertisment pentru România: Marile instituții financiare internaționale demontează iluzia stabilității și contrazic drastic estimările ,,Planului Bolojan”

FMI și Banca Mondială demontează iluzia stabilității și confirmă, cu cifre reci, dezastrul economic provocat de politicile actualei guvernări, relatează Mediafax.

În timp ce administrația Bolojan refuză să accepte realitatea și își menține propriile prognoze nerealiste, forurile economice mondiale trag un semnal de alarmă fără precedent.

În doar câteva luni, perspectivele economiei românești s-au deteriorat grav. Ultimele evaluări venite de la Washington, publicate în luna aprilie 2026, arată o neîncredere totală în capacitatea actualului guvern de a genera dezvoltare. Atât Fondul Monetar Internațional (FMI), cât și Banca Mondială și-au revizuit drastic în jos estimările privind performanța economiei noastre pentru anul curent.

Graficul „Prăbușirii economiei” este edificator pentru modul în care guvernarea alege să se raporteze la criză. În ciuda avertismentelor clare și a înjumătățirii ritmului de creștere de către experții independenți, estimările asumate de „Planul Bolojan” rămân încremenite la 1,0%, ignorând complet deteriorarea accelerată a mediului de afaceri, scăderea consumului și impactul negativ al supra-taxării.

Impact direct asupra populației și economiei reale

Această tăiere masivă a prognozelor de către instituțiile financiare internaționale nu reprezintă doar niște simple procente pe o foaie de hârtie. Ele se traduc, în viața de zi cu zi a românilor, prin mai puține locuri de muncă, înghețarea investițiilor, imposibilitatea susținerii reale a creșterilor de pensii și salarii, și prelungirea agoniei economice.

Este confirmarea oficială, la nivel internațional, că actualul plan economic a eșuat.

