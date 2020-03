Florin Roman, liderul deputaților PNL: Prin cabinetul parlamentar asigurăm aprovizionarea pentru persoane vârstnice și cu dizabilități

Începând de luni, 30 martie a.c., între orele 10,00 și 18,00, urmare a restrângerii activității in teritoriu, am luat decizia ca dl Adrian Negrutiu, consilier la cabinetul meu parlamentar, sa coordoneze activitatea de sprijinire a persoanelor vârstnice, care au nevoie de medicamente și alimente, pe raza municipiului Alba Iulia.

Ma refer atât la persoane bolnave in vârsta, dar și la cei care sunt in izolare și nu pot face acest lucru, fără posibilitatea de a fi ajutați de rude, prieteni sau vecini.

Măsura de sprijin se aplica și persoanelor cu dizabilități, și vine in completarea unor acțiuni similare ale autorităților locale, ONG-uri și ale societății civile.Cei care au nevoie de sprijin pot suna la telefon 0758341 507, iar dl Negrutiu este pregătit sa ajute persoanele in vârsta netransportabile, care au condiții de izolare sau persoanele cu dizabilități.

Procedura e simpla: sunt achiziționate doar alimente și medicamente de stricta necesitate, iar in momentul predării acestora la domiciliu, este achitata contravaloarea, de beneficiar, pe baza bonului eliberat de comerciant. Pentru transportul mărfurilor aduse de colegi, am lăsat la dispoziție autoturismul personal și suport integral combustibilul.

Cred ca fiecare gest este important, la fel și implicarea fiecăruia dintre noi. Mai ales in aceste vremuri grele pentru toți. Motiv pentru care rog sa interpretați acest gest ca unul strict umanitar. In zilele in care voi fi prezent in județ, la sfârșit de săptămâna, voi participa și eu la aceasta acțiune umanitara. Rog eventualii voluntari, dornici sa ajute, sa îl contacteze pe dl Adrian Negrutiu. Va mulțumesc anticipat pentru solidaritate! Alba Iulia, fruntea sus!