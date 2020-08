Florin Roman, liderul deputaţilor PNL: Ion Dumitrel, omul bun pentru Alba

Am decis să coordonez campania de susţinere a lui Ion Dumitrel la preşedinţia Consiliului Judeţean Alba, pentru că cred, cu convingere, că e omul potrivit la locul potrivit. Un om bun pentru Alba. Am lucrat cot la cot la CJ Alba, îl cunosc foarte bine şi ştiu sigur că tot timpul se dedică oamenilor din Alba.

Împreuna cu Ion Dumitrel am pornit învăţământul dual, ca alternativă la lipsa forţei de muncă, încă din 2013, când puţini anticipau acest lucru. În echipă cu Ion Dumitrel am pornit autostrada Sebeş-Turda, ironizată de mulţi, care acum se apropie cu paşi repezi de finalizare. Împreună cu Ion Dumitrel am pornit investiţii serioase în lucrări de apă, canalizare şi drumuri, care au schimbat in bine viaţa oamenilor din Alba.

Am apreciat întotdeauna la acest om bunul simţ, determinarea de a face ca lucrurile sa meargă, dar mai ales cinstea, o floare rară printre politicienii zilelor noastre. Îl ştiu pe Ion Dumitrel ca un om simplu, mereu lângă oameni, nu o dată la 4 ani, aşa cum fac majoritatea politicienilor care azi vă cer votul. Ion Dumitrel este un om cu gândire liberală, pentru că investiţiile sunt prioritare la construcţia fiecărui buget.

Preşedintele CJ Alba este omul care a schimbat în bine fata Spitalului Judeţean Alba, a secţiei de boli infecţioase, iar acum, în plină pandemie, cele mai mari investiţii sunt în sănătate. Cultura nu a mai fost o Cenuşăreasa sub mandatul lui Ion Dumitrel, iar tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti autentice au înlocuit improvizaţiile. Parteneriatele cu administraţiile locale au arătat că banii pot fi cheltuiţi chibzuit, iar investiţiile în sport şi infrastructura culturală sunt exemple de bune practică, cel mai elocvent caz fiind Blajul. La Cugir, împreună cu Ion Dumitrel şi echipa PNL, am făcut ce am spus: demararea discuţiilor pentru comenzi la Fabrica de Arme şi soluţionarea problemei grupelor de muncă, concretizată după ani buni de aşteptare de guvernul liberal.

În zona Munţilor Apuseni, echipa liberală a adus, prin lege, principalul motor al dezvoltării economice, ITI – Ţara de Piatră, care înseamnă posibilitatea unor investiţii de sute de milioane de euro, pentru viitoarea perioadă de alocare. Echipa coordonată de Ion Dumitrel a facilitat asfaltarea a circa 100 km de drum naţional şi deschiderea unui centru de expertiză în Ţara Moţilor. Sebeşul, Aiudul, Ocna Mureş, Baia de Arieş, Zlatna, toate se înscriu pe lista aşezărilor urbane unde parteneriatul cu CJ Alba dă roade.

Îl susţin pe Ion Dumitrel pentru ca este un om credincios, un apropiat al bisericii, un om cu credinţa în Dumnezeu. Iar fără Dumnezeu, nu poţi face nimic. Apelul meu, către susţinători, este sa fim alături lui Ion Dumitrel şi echipei lui, pentru că este omul potrivit, la locul potrivit! Aşa sa ne ajute Dumnezeu!