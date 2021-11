Florin Cîțu, suspectat că ar fi cumpărat like-uri din Vietnam și fosta URSS. Președintele PNL, tot mai impopular

Florin Cîțu, președintele PNL, are parte de tot mai multă impopularitate, astfel, moderatorii paginii de socializare au comandat like-uri din Vietnam și foste taur USSR.

Situatia a fost observata de Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii.

„Relaxat sambata dimineata, am zis sa verific ce a mai glasuit liderul echipei castigatoare, urmasul Bratienilor, cel mai mare dusman al PSD.

Pare ca premierul demis al tarii nu prinde foarte bine in Romania dar la nivel international rupe! Atat in spatiul ex-sovietic cat si in Vietnam!”, a scris Voiculescu, sarcastic.

Iata cine sunt persoanele care i-au dat like lui Citu la o postare din 4 noiembrie.

Citu are doar 7% incredere in sondajele de opinie recente.

Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a afirmat recent ca PNL s-a prabusit in sondaje, fiind acum „inamicul public numarul unu al cetatenilor”.

„Prin actiunea sau inactiunea presedintelui Iohannis, prin actiunea grupului demolator din PNL, toata munca zecilor de mii de membri ai PNL, a miilor de primari, de consilieri locali, de consilieri judeteni, de sustinatori ai PNL, a fost facuta praf. PNL s-a prabusit in sondaje si este la ora actuala inamicul public numarul unu al cetatenilor romani.

Iohannis s-a prabusit in incredere, iar orice om care intra pe comentariile de pe pagina presedintelui poate sa-si dea seama care este starea de spirit a cetatenilor romani cu privire la presedintele Iohannis. In trei luni, nu numai ca a fost facut praf PNL, dar a fost facuta praf coalitia de guvernare. Sansa de a se reconstrui o majoritate parlamentara de centru-dreapta pentru sustinerea unui Guvern este aproape nula in momentul de fata”, a afirmat Orban, la Palatul Parlamentului.

El a subliniat ca va trebui „cineva sa dea socoteala pentru ca a dat foc la tara”.

Fostul lider al PNL i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis sa renunte la „ambitiile personale” si la „jocurile politicianiste”.

Sursa: aktual24.ro