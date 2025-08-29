Filosofia, o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor
Filosofia este o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor
Un studiu internațional realizat pe un număr de peste 600.000 de studenți arată că filosofia îi ajută pe adolescenți să gândească mai clar, să reziste manipulării și să fie mai empatici. În România însă, această materie este tot mai marginalizată, orele din liceu fiind reduse la minimum. Specialiștii avertizează însă că fără exercițiul gândirii critice, tinerii rămân vulnerabili în fața dezinformării și a discursurilor toxice.
Beneficiile uriașe ale filosofiei pentru tineri
Analiza publicată în Journal of the American Philosophical Association arată că studenții care au studiat filosofia se disting prin gândire critică, logică și echilibrată.
Ei dezvoltă capacitatea de a evalua obiectiv ideile și de a formula argumente solide, ceea ce îi pregătește pentru situații complexe și pentru participarea la dezbateri informate.
În plus, filosofia cultivă empatia și înțelegerea diverselor perspective. Adolescenții învață să aprecieze puncte de vedere diferite, să-și exprime ideile cu claritate și să practice un dialog constructiv. Aceste calități devin cruciale într-o epocă dominată de fake news.
Studiul demonstrează că filosofia îi învață pe adolescenți:
– Să pună la îndoială convingerile profund înrădăcinate, să analizeze informațiile și să emită judecăți informate, în loc să accepte lucrurile la prima vedere.
– Dezvoltă capacitatea de a gândi clar, atent și logic despre probleme complexe și de a evalua obiectiv ideile și informațiile noi.
– Adolescenții învață să construiască argumente bine fundamentate, să-și apere pozițiile și să rezolve probleme abstracte cu mai multă rigoare.
– Filosofia îmbunătățește capacitatea de exprimare, ajutând adolescenții să formuleze idei clare și concise atât în scris, cât și în vorbire.
– Prin implicarea în diverse puncte de vedere filosofice și dileme etice, adolescenții dezvoltă empatie și capacitatea de a înțelege și aprecia perspective diferite.
– Îi antrenează pe indivizi să participe la dialoguri filosofice și să asculte
O disciplină pe cale de dispariție în România
Cu toate aceste beneficii demonstrate, filosofia pierde teren în sistemul de învățământ românesc. Orele au fost reduse „dramatic”, avertizează Ciprian Mihali, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai într-un interviu pentru Școala9. El atrage atenția că lipsa tradiției de a valoriza gândirea critică și autonomia personală face ca filosofia să fie marginalizată.
„Probabil dacă am avea tradiția sau forța învățământului din țările occidentale am ști să prețuim gândirea liberă și critică, autonomia persoanei și respectul pentru capacitatea de discernământ a fiecăruia, valori pe care le promovează filosofia”, a declarat Mihali.
El a subliniat că, în pofida declinului, există totuși tineri care aleg filosofia la nivel universitar.
„Majoritatea celor care vin la facultatea de filosofie au avut în liceu experiențe cu profesori generoși în gândire sau cu cărți extraordinare, fapt ce i-a motivat să aleagă acest domeniu”, a explicat profesorul.
Un sondaj realizat de Școala de Valori și Unlock Market Research arată că nouă din zece liceeni români consideră dezinformarea o problemă reală, iar aproape jumătate au distribuit știri false. Filosofia îi ajută să recunoască astfel de capcane și să gândească mai responsabil.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
REFORMA în sistemul sanitar din România: Ce propuneri se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern
REFORMA în sistemul sanitar din România: Propunerile care se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern Guvernul a trimis spre avizare către Consiliul Economic și Social (CES) proiectele din pachetul 2 de măsuri fiscale, care va fi împărțit în 5 părți. Principalele elemente ale reformelor în sănătate cuprinse în pachetul doi […]
Medicii specialişti ar putea suspenda „parţial sau total” acordarea serviciilor gratuite pentru pacienţi și amenință cu măsuri de protest: Ce nemulțumiri au
Medicii specialişti din România ar putea suspenda „parţial sau total” acordarea serviciilor gratuite pentru pacienţi și amenință cu măsuri de protest: Ce nemulțumiri au Patronatul Medicilor Specialişti cu Practică Independentă şi Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator şi-au exprimat, joi, 28 august 2025, „indignarea” faţă de intenţia Guvernului de „a nu respecta angajamentele asumate” și […]
Noi măsuri fiscale, anunțate la jumătatea lunii septembrie 2025: Ce ”surprize” mai pregătește Guvernul Bolojan în pachetul 3
Noi măsuri fiscale, anunțate la jumătatea lunii septembrie 2025: Ce mai pregătește Guvernul Bolojan în pachetul 3 Guvernul Bolojan îşi va asuma separat răspunderea în Parlament pentru fiecare măsură din pachetul doi de măsuri fiscale, nu pe întreg proiectul, iar premierul anunţă reforme, dar unele privilegii par de neclintit. Executivul vrea să reducă cu aproape […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
REFORMA în sistemul sanitar din România: Ce propuneri se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern
REFORMA în sistemul sanitar din România: Propunerile care se regăsesc în pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de...
Filosofia, o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor
Filosofia este o disciplină pe cale de dispariție în școlile din România, dar esențială pentru echilibrul emoțional al tinerilor Un...
Știrea Zilei
Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma unei percheziții domiciliare în județul Mureș
Țeapa „Acoperișul” a „prins” în Alba Iulia: 31.000 de lei dați de două persoane pentru reparații fictive, recuperați în urma...
VIDEO | Târgul Turtelor 2025, la Drașov, continuă tradiția veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce și gusturile copilăriei, regăsite de participanții la eveniment
Târgul Turtelor 2025, din satul Drașov, continuă o tradiție veche de peste 100 de ani, în comuna Șpring: Turta dulce...
Curier Județean
ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria
ACCIDENT RUTIER pe DN 7: Două mașini implicate în evenimentul rutier din zona intersecției de la Tărtăria Un accident rutier...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru 01.09.2025-07.09.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...
Politică Administrație
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea
A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea Pe Drumul...
Opinii Comentarii
30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra
30 august 2025: Sfântul Alexandru, ”protectorul omenirii”. Ce se spune despre persoanele care poartă numele de Alexandru și Alexandra? În...
29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri
Tăierea cinstitului cap al Sf. Proroc Ioan Botezătorul este pomenită în calendarul creştin ortodox în ziua de 29 august. Sfântul...