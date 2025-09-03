Festivalul „Tradiții la Petrești”, reprogramat: Evenimentul va avea loc pe 6 septembrie, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Sebeș
Festivalul „Tradiții la Petrești” a fost reprogramat și se va desfășura pe 6 septembrie, începând cu ora 16:00, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Municipiul Sebeș
Evenimentul de tradiții și folclor „Tradiții la Petrești” va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 16:00, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Municipiul Sebeș, au anunțat reprezentanții Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.
Festivalul aduce pe scenă numeroși interpreți de muzică populară și ansambluri locale. Printre invitați se numără: Adina Hada, Adina Roșca și Cătălin Doinas, Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Alina Secașan, Mihai Cetean, Denisa Bărbat, Anamaria Ghenescu, Georgiana Pavelescu, Ionela Popa, Ionela Cosmoiu, George Drăgan și Georgia Maria Grosu.
Atmosfera va fi completată de spectacolele de dans și muzică susținute de Trupa de dansuri săsești Sebeș, Ansamblul „Dorul Munților” din Șugag și grupul vocal „Dalia” din Daia Română.
Evenimentul va fi prezentat de Jeni Voina, iar sonorizarea va fi asigurată de Sergiu Negrea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni primește din nou distincția „LabelFrancÉducation”: Răsplată a angajamentului constant față de educația francofonă
Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni primește din nou distincția „LabelFrancÉducation” Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni (CNAI) a primit din nou distincția „LabelFrancÉducation”, au anunțat, marți 2 septembrie 2025, reprezentanții unității școlare. Citește și: Reabilitarea clădirilor Colegiului Național „Avram Iancu” – internat și cantină din orașul Câmpeni: O nouă licitație lansată în SEAP „Trăim într-o lume […]
3-5 septembrie 2025 | Convenția Națională a Lucrătorilor de Tineret – CoNLucraTin 5.0 are loc la Alba Iulia și reunește participanți din toată țara
Convenția Națională a Lucrătorilor de Tineret – CoNLucraTin 5.0 are loc la Alba Iulia și reunește participanți din toată țara pentru ateliere și proiecte Erasmus+ Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), cu sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia, organizează, în perioada 3-5 septembrie 2025, la Alba Iulia – Capitala Tineretului […]
10.000 de caiete oferite gratuit de Clinica Prevent elevilor din Alba Iulia, pentru un start mai ușor în noul an școlar
10.000 de caiete vor fi distribuite în mod gratuit de Clinica Prevent elevilor din Alba Iulia, pentru un start mai ușor în noul an școlar Un gest generos marchează începutul de an școlar pentru elevii din Alba Iulia. Clinica Prevent a decis să doneze 10.000 de caiete copiilor din municipiu, ca sprijin concret într-o perioadă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Străpungerea tunelurilor de pe lotul Margina-Holdea al Autostrăzii A1 continuă: Ambele galerii sunt construite exclusiv prin forare
Străpungerea tunelurilor de pe lotul Margina-Holdea al Autostrăzii A1 continuă: Ambele galerii sunt construite exclusiv prin forare Echipele UMB și...
Finanțiștii iau în calcul GREVA GENERALĂ: „Obiectivele asumate de Guvernul Bolojan nu pot fi realizate prin pedepsirea funcționarilor din ANAF”
Finanțiștii iau în calcul GREVA GENERALĂ: „Obiectivele asumate de Guvernul Bolojan nu pot fi realizate prin pedepsirea funcționarilor din ANAF”...
Știrea Zilei
Drumul județean DJ 705, în plin proces de modernizare: Se toarnă asfalt între Zlatna și Almașu Mare
Drumul județean DJ 705, în plin proces de modernizare: A început turnarea asfaltului între Zlatna și Almașu Mare, un pas...
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la energie
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la...
Curier Județean
„Ghiozdanul de școală – Alba Donează”: 500 de șanse noi la educație pentru copii din Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir și din zona Munților Apuseni
„Ghiozdanul de școală – Alba Donează”: 500 de șanse noi la educație pentru copii din întreg județul Cluburile Rotaract Alba...
UPDATE VIDEO | Accident rutier pe Calea Moților din Alba Iulia: Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de siguranță
Accident rutier pe Calea Moților din Alba Iulia: Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de siguranță Un accident de circulație...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...