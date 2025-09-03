Festivalul „Tradiții la Petrești”, reprogramat: Evenimentul va avea loc pe 6 septembrie, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Sebeș

Festivalul „Tradiții la Petrești” a fost reprogramat și se va desfășura pe 6 septembrie, începând cu ora 16:00, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Municipiul Sebeș

Evenimentul de tradiții și folclor „Tradiții la Petrești” va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 16:00, în Parcul „Zăvoi” din Petrești, Municipiul Sebeș, au anunțat reprezentanții Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Festivalul aduce pe scenă numeroși interpreți de muzică populară și ansambluri locale. Printre invitați se numără: Adina Hada, Adina Roșca și Cătălin Doinas, Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Alina Secașan, Mihai Cetean, Denisa Bărbat, Anamaria Ghenescu, Georgiana Pavelescu, Ionela Popa, Ionela Cosmoiu, George Drăgan și Georgia Maria Grosu.

Atmosfera va fi completată de spectacolele de dans și muzică susținute de Trupa de dansuri săsești Sebeș, Ansamblul „Dorul Munților” din Șugag și grupul vocal „Dalia” din Daia Română.

Evenimentul va fi prezentat de Jeni Voina, iar sonorizarea va fi asigurată de Sergiu Negrea.

