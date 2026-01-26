Femicidul în România, sancționat cu închisoare pe viață: Raportul proiectului, adoptat în Parlament. 60 de femei au fost ucise în 2025

România mai face un pas extrem de important spre o societate mai sigură pentru femei. Luni, 26 ianuarie 2026, Comisia juridică din Senat și Comisia specială „România fără violență domestică” au adoptat, în ședință comună, raportul asupra proiectului de lege care vizează prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Proiectul urmează să fie votat în plenul Senatului.

Potrivit inițiatorilor, legea este necesară, pentru că, până acum, în lipsa unei definiții clare, a datelor centralizate și a instrumentelor de analiză, statul a reacționat adesea prea târziu, după ce tragediile s-au produs, deși femicidul este previzibil și prevenibil. „Legea corectează aceste vulnerabilități și mută responsabilitatea de la victimă pe umerii instituțiilor publice”, explică Alina Gorghiu, președintele Comisiei speciale.

Inițiativa se aliniază bunelor practici din țări precum Italia, Franța, Croația sau Belgia și vine ca răspuns la statisticile tulburătoare din 2025: aproape 60 de femei au fost ucise, majoritatea în contexte domestice, iar cifrele la nivel european rămân la fel de alarmante.

60 de femei ucise în 2025

„Este un moment important şi necesar pentru România”, afirmă deputalul Alina Gorghiu, preşedintele Comisiei parlamentare „România fără violenţă domestică”. Conform datelor oficiale disponibile pentru anul 2025, aproape 60 de femei au fost ucise, majoritatea în contextul unor violenţe domestice. Potrivit unui comunicat de presă, „aceste crime” nu sunt accidente şi nu sunt „drame de familie”, ci „rezultatul unui lanţ de violenţe, control şi lipsă de intervenţie eficientă”.

Prin această lege, statul român îşi asumă, pentru prima dată, o abordare clară, structurată şi preventivă a femicidului, precizează sursa citată. Potrivit sursei citate, această reglementare este necesară în condiţiile în care, în lipsa unei definiţii juridice, a unor date centralizate şi a unor instrumente clare de analiză, statul a reacţionat până acum tardiv, după producerea tragediei, iar femicidul este „previzibil şi prevenibil”. „Legea corectează aceste vulnerabilităţi şi mută responsabilitatea de la victimă pe umerii instituţiilor publice”, se arată în comunicat.

Proiectul de lege defineşte juridic femicidul, pentru prima dată în legislaţia românească, ca formă extremă de violenţă bazată pe gen. documentul mai prevede colectarea şi publicarea anuală de date privind femicidul şi violenţele care îl preced, inclusiv informaţii despre relaţia victimă-agresor, protecţie reală pentru copiii rămaşi în urmă – orfanii femicidului fiind recunoscuţi ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată şi pedepse agravante atunci când violenţa are loc în prezenţa minorilor, întărirea răspunsului penal, prin sancţionarea severă a faptelor motivate de gen şi a violenţelor care preced omorul, educaţie pentru prevenţie, prin introducerea în şcoli a temelor privind egalitatea de gen, relaţiile non-violente şi combaterea violenţei.

„Proiectul este rezultatul unei munci extinse, realizate împreună cu ONG-uri, specialişti, magistraţi şi profesionişti din domeniu, şi reflectă bune practici europene. Îmi doresc adoptarea rapidă a acestui proiect în plenul Senatului, pentru ca România să facă trecerea de la reacţie la prevenţie, de la indiferenţă la responsabilitate. Viaţa femeilor contează. Copiii rămaşi în urmă contează. Statul trebuie să fie de partea lor”, încheie Alina Gorghiu în comunicatul citat.

Ce prevede Codul penal în vigoare

Codul penal în vigoare diferențiază între omorul simplu și omorul calificat. Omorul simplu, adică uciderea unei persoane fără circumstanțe agravante, se pedepsește cu închisoare de 10 până la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar tentativa este, de asemenea, sancționată.

Omorul calificat este definit prin săvârșirea faptei în anumite circumstanțe: cu premeditare; din interes material; pentru a se sustrage sau a sustrage pe altul de la răspundere penală; pentru a înlesni sau a ascunde alte infracțiuni; dacă persoana a mai comis anterior o infracțiune de omor sau tentativă de omor; asupra a două sau mai multe persoane; asupra unei femei gravide; sau prin cruzimi.

În aceste cazuri, pedeapsa este închisoarea pe viață sau închisoarea de la 15 la 25 de ani, împreună cu interzicerea exercitării unor drepturi. Legea clarifică că reabilitarea sau termenul de reabilitare al unei persoane condamnate anterior pentru omor nu împiedică considerarea circumstanței agravante.

Femicidul în România. Bilanţul cruzimii

În 2025, aproape 60 de femei au fost ucise în România, potrivit unui bilanț oficial, deși datele neoficiale indică 66 de victime. De la începutul anului, trei femei au fost deja ucise: două în Iași și una în Constanța. Numărul real al victimelor ar putea fi chiar mai mare, având în vedere că România nu avea până acum o legislație clară privind femicidul. În medie, o femeie este ucisă la fiecare șase zile, spun datele oficiale.

Potrivit Poliţiei Române, într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, în 2023 au fost 9.880 de ordine de protecție, peste 57.000 de infracțiuni penale și peste 108.000 de intervenții ale poliției. În 2024 au fost raportate aproximativ 60.000 de cazuri de violență domestică și o creștere de 35% a ordinelor de protecție față de 2019. În 2025, datele disponibile până pe 31 decembrie indică 61.431 de cazuri raportate în primele șase luni și cu 18% mai puține infracțiuni față de aceeași perioadă a anului trecut.

Teodora. Andreea. Anda. Femei. Fiice. Mame cu întreaga viață înainte. Și totuși, toate au fost ucise cu brutalitate de cei care ar fi trebuit să le protejeze.

Teodora, 23 de ani, însărcinată cu al doilea copil, a fost împușcată pe stradă, în nordul Capitalei. La mai puțin de trei săptămâni, Andreea, 22 de ani, a fost ucisă cu toporul în Prahova. Alte trei săptămâni mai târziu, Anda, mamă de 23 de ani, a fost victima unei crime violente în Mureș; criminalul său este încă căutat. Iar şirul tragediilor continuă şi în alte judeţe. Sunt doar câteva din numele pe care ar trebui să le ţinem minte.

Dincolo de statistici, însă, rămân familii sfâșiate, traume care se vor resimți ani de zile și o realitate dureroasă: pentru prea multe femei, siguranța a fost doar o speranță nerealizată. Cum arată cronologia cruzimii, potrivit datelor centralizate de publicaţia Scena9.

Ianuarie 2025

12 ianuarie – femeie din Bacău ucisă în Bragadiru

12 ianuarie – femeie de 63 de ani și fiul ei de 27 de ani uciși în Bihor

13 ianuarie – femeie ucisă în dormitorul casei

14 ianuarie – femeie din Câmpina ucisă

18 ianuarie – femeie ucisă în Băița, Maramureș

24 ianuarie – femeie de 33 de ani ucisă în Giurgiu

27 ianuarie – femeie de 32 de ani ucisă în Roman

Februarie 2025

4 februarie – femeie ucisă în Brăila

9 februarie – femeie de 54 de ani ucisă în Olt

10 februarie – femeie de 28 de ani ucisă în București

10 februarie – femeie de 57 de ani ucisă în Harghita

21 februarie – femeie ucisă în Vaslui

25 februarie – femeie de 27 de ani ucisă în Franța

26 februarie – femeie ucisă în Buzău

27 februarie – femeie de 24 de ani ucisă

Martie 2025

6 martie – femeie ucisă în Galați

9 martie – femeie de 49 de ani ucisă în casă, agresorul s-a sinucis

12 martie – femeie de 46 de ani ucisă în Prahova

15 martie – femeie de 54 de ani ucisă în Vaslui

18 martie – femeie de 57 de ani ucisă în Prahova

21 martie – femeie ucisă în Buzău

25 martie – femeie ucisă în Arad

26 martie – femeie de 55 de ani ucisă în Slatina

28 martie – femeie de 27 de ani ucisă

31 martie – femeie de 46 de ani ucisă în Brăila

Aprilie 2025

8 aprilie – femeie de 52 de ani ucisă în Gorj

20 aprilie – femeie de 20 de ani ucisă în Constanța

20 aprilie – femeie de 49 de ani ucisă în Iași

Mai 2025

31 mai – femeie de 23 de ani însărcinată ucisă

Iunie 2025

5 iunie – femeie de 68 de ani ucisă în Brăila

16 iunie – femeie de 22 de ani însărcinată ucisă în Prahova

29 iunie – femeie ucisă în Brăila

Iulie 2025

8 iulie – femeie de 23 de ani ucisă în Mureș

10 iulie – femeie ucisă în Bihor

10 iulie – femeie de 26 de ani ucisă în Hunedoara

24 iulie – femeie de 62 de ani ucisă în Gorj

August 2025

6 august – femeie de 28 de ani ucisă în Arad

14 august – femeie de 76 de ani ucisă în Mogoșoaia

19 august – femeie de 45 de ani ucisă în Constanța

19 august – femeie de 90 de ani ucisă

22 august – femeie de 45 de ani ucisă în Craiova

28 august – femeie ucisă în Iași

30 august – femeie ucisă în Cluj

Septembrie 2025

2 septembrie – femeie de 57 de ani ucisă

22 septembrie – femeie de 41 de ani ucisă în Giurgiu

30 septembrie – femeie de 20 de ani ucisă în Neamț

sfârșit septembrie – femeie de 44 de ani ucisă în Iași

Octombrie 2025

16 octombrie – femeie ucisă în Vulcan, Brașov

17 octombrie – femeie de 74 de ani ucisă în Sibiu

17 octombrie – femeie ucisă în Ilfov

20 octombrie – femeie de 51 de ani ucisă în Arad

20 octombrie – femeie de 39 de ani ucisă în Olt

30 octombrie – femeie de 63 de ani ucisă în Bacău

31 octombrie – femeie de 72 de ani ucisă în Iași

Noiembrie 2025

8 noiembrie – femeie de 25 de ani ucisă în Teleorman

16 noiembrie – adolescentă de 17 ani ucisă în Galați

16 noiembrie – femeie ucisă în Seini, Maramureș

17 noiembrie – femeie de 48 de ani ucisă în Năvodari

22 noiembrie – femeie de 49 de ani ucisă în Olt

25 noiembrie – femeie de 77 de ani ucisă în Caraș-Severin

28 noiembrie – femeie de 45 de ani ucisă

Decembrie 2025

21 decembrie – femeie de 30 de ani ucisă în Hunedoara

Reacţia lui Nicuşor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, anunţa în luna noiembrie că Administrația Prezidențială va monitoriza atent modul în care instituțiile statului gestionează cazurile de violență domestică și femicid. Pentru coordonarea acestei analize interinstituționale a fost desemnat un consilier dedicat.

„Vor fi întocmite rapoarte după discuțiile cu toate instituțiile implicate în fenomen, iar anchetele interne aflate în desfășurare vor analiza modul în care au reacționat autoritățile în cazurile în care femeile au reclamat violențe și nu au primit sprijin la timp. Concluziile acestor anchete vor fi extrem de relevante pentru modul în care vom acționa în viitor”, a explicat președintele.

Nicușor Dan a mai atras atenția asupra duratei excesive a proceselor penale: „De asemenea, aceste anchete vor fi extrem de relevante pentru cum vom proceda în viitor. Și foarte important, am spus chiar acum de la tribuna, să ne uităm la mecanisme. Pentru că, din păcate, durata procesului penal pentru orice fel de faptă este enorm de mare și nu mai există o corespondență în capul oamenilor între o faptă și sancțiunea care este dispusă peste 5 ani sau 6 ani. Pare că oamenii ăștia nu vor păți niciodată nimic”.

Țări europene care recunosc femicidul ca infracțiune distinctă

Mai multe state europene au introdus în legislație noțiunea de femicid, recunoscând astfel uciderea femeilor din motive de gen drept o crimă distinctă, pedepsită mai aspru decât omorul obișnuit.

Conform Institutului European pentru Egalitatea de Gen (EIGE), „femicidul înseamnă uciderea intenționată a femeilor și a fetelor pe motive de gen. Este cea mai gravă manifestare a violenței bazate pe gen”. Clasificarea EIGE distinge între crime comise de parteneri sau membri ai familiei și alte forme de femicid, mai puțin frecvente.

Malta: În 2022, femicidul a fost introdus în codul penal ca circumstanță agravantă a crimei, instanțele putând aplica inclusiv închisoarea pe viață

Cipru: Tot în 2022, femicidul a devenit o entitate legală distinctă, atrăgând pedepse mai severe

Italia: Pe 7 martie 2025, guvernul italian a aprobat un proiect de lege care introduce femicidul în Codul Penal, cu pedeapsă maximă de închisoare pe viață. Senatul a adoptat legea pe 23 iulie 2025, marcând un moment istoric

Belgia: Din vara lui 2023, legea Stop Féminicide recunoaște oficial femicidul, definind tipuri precum cel comis de partener sau non-intim, și creând un cadru pentru prevenție și monitorizare, potrivit European Data Journalism Network

Croația: Potrivit datelor Women Against Violence Europe, Croaia a introdus feminicidul în Codul Penal, în aprilie 2024, cu pedepse de până la 40 de ani de închisoare

Macedonia de Nord: Pe agenda legislativă recentă figurează recunoașterea femicidului ca infracțiune distinctă, după modelul Croației, potrivit Nin.rs.

Portugalia: Recunoaște femicidul, chiar dacă nu este prevăzut distinct în Codul Penal

Franța: Dacă victima este ucisă de soț sau iubit, Codul Penal prevede pedepse mai mari pentru autori

Spania: Încă din 2004, include femicidul în statisticile oficiale și au fost înființate tribunale specializate unde se judecă astfel de cazuri, potrivit Euronews.

Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite și sistematice încălcări ale drepturilor omului la nivel global. Țările din Uniunea Europeană nu fac excepție. Din păcate, una din trei femei a trecut prin experiențe de violență fizică sau sexuală, cel mai adesea comise de partenerii lor intimi. Între 45% și 55% dintre femeile din UE au fost victime ale hărțuirii sexuale după vârsta de 15 ani, potrivit datelor Consiliului european.

În timpul pandemiei de COVID-19, s-a înregistrat o creștere semnificativă a violenței fizice și emoționale împotriva femeilor. În unele țări, apelurile la liniile de urgență pentru victimele violenței domestice au crescut de cinci ori.

Violența online este, de asemenea, în creștere, vizând în special tinerele și femeile din viața publică, cum ar fi jurnalistele sau politicienele. Femeile se confruntă cu violență și la locul de muncă: aproximativ o treime dintre cele care au trecut prin hărțuire sexuală spun că aceasta s-a întâmplat la serviciu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI