Femeie din Alba Iulia, victima unei fraude online: Escrocii i-au furat 1.315 de lei folosind un cont fals, cu numele și fotografia unei rude a victimei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 minute

în

De

O femeie de 60 de ani din Alba Iulia a rămas fără 1.315 lei din cont, după ce a fost înșelată de o persoană care s-a dat drept o rudă pe o rețea de socializare.

Potrivit IPJ Alba, poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 60 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

În cursul zilei de 2 aprilie 2026, femeia ar fi fost contactată de către o persoană necunoscută, pe o platformă de socializare, care și-ar fi creat un cont folosind numele și fotografia unei rude a femeii și i-ar fi trimis un link care, odată accesat, promitea câștigul sumei de 4.250 de lei.

Pentru a intra în posesia banilor, femeii i s-au solicitat datele cardului bancar, pe care aceasta le-a pus la dispoziție, iar, ulterior, fără consimțământul său, i-a fost retrasă suma de 1.315 lei.

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune, în vederea recuperării prejudiciului și identificării autorului.

