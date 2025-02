„Fata din vis(ul)” trupei Compact locuia în Cartierul Cetate din Alba Iulia: Întâlnirea misterioasă din urmă cu 40 de ani, sursă de inspirație pentru melodia de dragoste care a vrăjit generații de tineri visători

Mai bine de patru decenii, ”Fata din vis” a trupei Compact a fost melodia de dragoste care a vrăjit generații de tineri visători. Paul Ciuci, solistul trupei, a explicat, într-un interviu la Radio România Actualități, cum a fost scrisă această piesă.

„A fost predestinat să aleg acest nume: «Fata din Vis». Nu l-am căutat, pur și simplu mi-a venit în minte. Țin minte că era noiembrie și era foarte frig. Anul 1978. Mergeam cu trenul, împreună cu toboşarul cu care cântam la vremea aceea, la trupa Telegraf. Nu eram încă la trupa Compact. Am intrat în compartiment – era un bec chior, de 15 W, cu o lumină gălbuie. Am ieșit la o țigară, pe culoar.

Acolo era o fată, m-au frapat în primul rând pantofii ei albaștri. Imaginea aceasta mi-a atras atenția: o fată cu pantofii albaștri… Nu am întrebat-o cum o cheamă și nici ea nu m-a întrebat pe mine, dar am intrat amândoi în niște discuții de complezență. Ea a coborât la gara din Alba Iulia. Țin minte că era foarte târziu și era ceață, exact ca în filmele londoneze. M-a impresionat foarte tare întâlnirea asta, tocmai prin misterul ei. Nici nu știam de ce s-a întâmplat, cum a apărut fata aceasta în vagonul acela unde eram doar noi.

Peste câteva luni, am făcut prima schiță la piesă și m-am gândit, din nou, la fata din tren și la faptul că a coborât la Alba Iulia. În acest oraș, există un cartier de blocuri denumit ”Cetate”, acolo unde ea mi-a spus că locuia. Iar versurile pe care le-am avut în minte au fost: «În gara ce părea pustie/Ai coborât și ți-am promis/Să vin la tine în Cetate/ S-aprind lumina ce s-a stins». Dar am realizat că prea personalizez geografic întâmplarea și atunci am renunțat la această strofă. Am schimbat totul și am înlocuit cu alte versuri: «Îmi amintesc de tine/Stăteai în fata mea/ A fost de-ajuns o privire/ Ce n-o pot uita»”.

Inițial, melodia „Fata din vis” a fost compusă cu titlul „Lady Jane”, o versiune cântată în limba engleză. Trupa Compact a decis să adapteze melodia în limba română, iar titlul a fost schimbat în „Fata din vis”. Adaptarea în română a adus un succes imens trupei și a devenit una dintre cele mai iubite și recunoscute piese din repertoriul lor.

Trupa Compact s-a înfiinţat 1977, la Cluj, însă a intrat în atenţia publicului abia în 1981, an în care şi-a găsit identitatea muzicală prin cooptarea lui Paul Ciuci – solist, chitarist şi compozitor cu un stil deosebit şi timbru aparte.

În scurt timp, Compact a devenit una dintre cele mai cunoscute şi iubite formaţii rock din România. Primele piese ale trupei au fost înregistrate în 1982, acestea apărând pe albumul „Formaţii Rock 6”. În 1983 a fost lansat primul mare succes al formaţiei, „Fata din vis”, care aduce notorietatea numelui Compact. Doi ani mai târziu, „Fata din vis” – melodie care va deveni ulterior hitul multor generaţii – apare pe primul album propriu al trupei, căruia îi dă şi titlul.

Cei de la Compact vor fi pe 28 februarie, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș unde vor susține un concert în cadrul turneului „COMPACT – Legenda continuă…”. „Începând cu 14 februarie, un turneu sentimental. Ce vă așteaptă?

Marile hituri și piese noi, versuri pe care le știți pe de rost și texte pe care, cu siguranță, le veți învăța de-acum înainte. Paul Ciuci și colegii săi vă provoacă să retrăiți fiorii primelor iubiri, pe care le-ați descoperit odată cu muzica trupei.

Să descoperiți că, indiferent de anii care au trecut de-atunci, bucuria revederii este mereu aceeași”, transmit membrii trupei.

