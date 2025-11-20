Familia Iohannis scapă temporar de sechestru. Tribunalul Sibiu a respins cererea

Tribunalul Sibiu respinge cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Joi, 20 noiembrie 2025, Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de ANAF, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, privind instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis. Instanța a decis că măsura propusă de stat nu poate fi aplicată, deși ANAF a invocat necesitatea garantării recuperării prejudiciului pretins.

Acțiunea ANAF viza obligarea familiei Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, măsurile asigurătorii au fost solicitate deoarece pârâții nu au efectuat plata voluntară. ANAF a subliniat că va continua să ia toate măsurile legale pentru a proteja interesele statului român.

Cazul are o istorie complexă: în octombrie, ANAF a preluat jumătate din imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, ca urmare a unei moșteniri vacante. Până atunci, reprezentanții familiei Iohannis, prin avocat, au refuzat predarea imobilului și au cerut explicații asupra calculului sumelor datorate, pe care ANAF le-a furnizat.

În trecut, procesul a trecut prin mai multe etape, inclusiv anularea în 2014 a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între moștenitorii familiei Baştea și familia Iohannis. De asemenea, în septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul Rodicăi Baştea, fosta vânzătoare, menținând dreptul statului român asupra imobilului.

