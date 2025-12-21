Facturile la gaz vor EXPLODA din 2026, după ce statul va elimina plafonarea: Noile oferte ale furnizorilor, mai mari şi cu 35%
Facturile la gaz vor EXPLODA din 2026, după ce statul va elimina plafonarea: Noile oferte ale furnizorilor, mai mari şi cu 35%
După dublarea facturilor la energie din 2025, toţi românii vor fi loviţi şi de tarife mai mari pentru gaze diin primăvara lui 2026, când expiră schema de plafonare a preţului la gaze. Facturile vor creşte considerabil, potrivit unor calcule preliminare. Au apărut deja şi primele oferte ale furnizorilor, care sunt şi cu 35% mai mari faţă de tarifele din prezent.
Mai mulţi furnizori au venit cu oferte pentru 1 aprilie 2026, atunci când ar urma să fie eliminată şi ultima plafonare, cea a preţului la gaze naturale. Dacă în prezent un apartament cu 2 camere achită o factură la gaze de 235 lei, după aplicarea noilor oferte, factura ar creşte destul de mult, până la 272 lei.
Există oferte de preţ şi cu 35% mai mari, deci factura ar ajunge la 317 lei, o creştere de 80 lei. Vestea bună e că unii furnizori vin cu preţuri apropiate de cel plafonat, dar, şi în acest caz, factura din exemplul de mai sus ar creşte la 250 lei, o creştere de 6,5%.
Rămâne de văzut dacă Guvernul va găsi o variantă să sprijine consumatorii vulnerabili, la fel cum a făcut-o şi cu facturile la energia electrică.
Ce se întâmplă după 1 aprilie 2026, când plafonarea tarifelor la gaze va expira
Plafonarea tarifelor la gaze naturale va expira pe 1 aprilie 2026, ceea ce înseamnă că facturile românilor vor crește. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă ia în considerare o prelungire a schemei de plafonare la gaze.
Bolojan a explicat că Guvernul analizează modalități prin care să continue sprijinul pentru categoriile vulnerabile.
„Cred că se poate lua în considerare susținerea categoriilor care sunt vulnerabile și pe mai departe, iar datele legate de costuri sunt la Ministerul Muncii și o să-l rog pe domnul ministru al Muncii să vă facă o informare la finalul anului, cât au costat anul acesta subvențiile care au fost alocate pe această componentă, cât s-a accesat din ele. Înțeleg că nu toate estimările au fost îndeplinite. Deci mult mai puțini oameni au solicitat sprijin față de cât s-a estimat”, a declarat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă.
Până la 31 martie 2026, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici, şi maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică şi al clienţilor noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al celor din cadrul sistemelor de distribuţie închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
21 decembrie | Solstițiul de iarnă 2025: Ziua care marchează începutul iernii astronomice și cea mai lungă noapte din an
21 decembrie | Solstițiul de iarnă 2025: Ziua care marchează începutul iernii astronomice și cea mai lungă noapte din an Ziua de duminică, 21 decembrie 2025, marchează solstiţiul de iarnă, momentul astronomic care anunţă oficial începutul iernii şi aduce cea mai scurtă zi din an. Este ziua în care durata luminii naturale ajunge la minimum, […]
TVA rămâne la nivelul de 11% pentru HORECA: Guvernul a decis să păstreze cota redusă (surse)
TVA rămâne la nivelul de 11% pentru HORECA: Guvernul a decis să păstreze cota redusă (surse) Sectorul HoReCa primește o gură de aer, după ce Guvernul ar fi decis să păstreze TVA-ul la nivelul de 11%. Potrivit unor surse guvernamentale, cota redusă de TVA aplicată hotelurilor, restaurantelor și serviciilor de catering va fi menținută la […]
CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile, în perioada sărbătorilor de iarnă: ,,Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent”
CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile, în perioada sărbătorilor de iarnă: ,,Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent” CFR Călători își mărește capacitatea de transport în perioada sărbătorilor de iarnă pentru a face față traficului intens de pasageri. Trenurile de pe rutele cele mai solicitate vor fi suplimentate cu vagoane. CFR Călători anunță că, în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Facturile la gaz vor EXPLODA din 2026, după ce statul va elimina plafonarea: Noile oferte ale furnizorilor, mai mari şi cu 35%
Facturile la gaz vor EXPLODA din 2026, după ce statul va elimina plafonarea: Noile oferte ale furnizorilor, mai mari şi...
21 decembrie | Solstițiul de iarnă 2025: Ziua care marchează începutul iernii astronomice și cea mai lungă noapte din an
21 decembrie | Solstițiul de iarnă 2025: Ziua care marchează începutul iernii astronomice și cea mai lungă noapte din an...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Un bărbat din Alba a obținut o diplomă de bacalaureat falsificată și a folosit-o pentru a putea exploata legal pădurea. Diploma provine la un colegiu din București
Un bărbat din Horea a obținut o diplomă de bacalaureat falsificată și a folosit-o pentru a putea exploata legal pădurea....
Curier Județean
20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m și ghețuș, până la ora 24.00. Zonele vizate
20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m...
Guvernul scade impozitul minim pe cifra de afaceri. De când urmează să îl elimine complet
Guvernul scade impozitul minim pe cifra de afaceri. De când urmează să îl elimine complet Guvernul Bolojan a decis să...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...