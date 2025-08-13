Exod al firmelor din România din cauza taxelor: Unde-și mută mulți antreprenori afacerile
Exod al firmelor din România din cauza taxelor
Tot mai mulți antreprenori din România analizează posibilitatea de a-și muta firmele în Bulgaria, unde fiscalitatea este mult mai prietenoasă.
Asta pe fondul creșterii taxelor în țara noastră.
Bulgaria practică un impozit pe profit de doar 10% și unul pe dividende de 5%, aproape la jumătate față de România.
Bulgarii au speculat interesul crescut al românilor și au pus la punct rețele extinse de consultanță. Internetul este plin de anunțuri și oferte pentru mutarea afacerilor în Bulgaria sau pentru deschiderea rapidă a unei firme noi acolo, notează Antena 3 CNN.
Consultanții promit că, în schimbul a 500 de euro, pot deschide o firmă în Bulgaria în doar câteva zile. Cei mai mulți avertizează însă că, dacă punctul de lucru rămâne în România, impozitul trebuie plătit aici.
În prezent, în Bulgaria sunt peste 7.400 de firme care au capital românesc, beneficiari sau acționari din România. Doar în perioada ianuarie-iulie 2025 au fost deschise 328 de astfel de companii, cu aproape 100 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. În total în 2024 au fost deschise 408 de astfel de companii.
Adrian Sipos, manager dezvoltare afaceri Camera de Comerţ Bulgaro-Română, susține că aproximativ 16% din companiile românești înregistrate în Bulgaria au cifre de afaceri de peste 100.000 euro.
Aproximativ 9% depășesc 500.000 euro. Aproape 200 de firme românești, adică puțin sub 3% din total, au cifre de afaceri anuale de peste 5 milioane de euro.
