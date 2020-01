Exemplul CiuGOODean în țara lui „nu se poate”. Prima ȘCOALĂ SMART din mediul rural: Locul unde elevii pot învăța exact ca în Japonia, prezentat în cadrul emisiunii „Asta-i România”

Comuna Ciugud, promotorul conceptului „Smart Village” în România, oferă unul dintre cele mai bune exemple de „așa da”, în țara lui „nu se poate”. Aproximativ 130 de elevi învață la standarde la fel ca în Japonia, în singura școală smart din țară, unde lumina și temperatura din sălile de clasă sunt controlate inteligent, iar toate laboratoarele sunt 3D.

Clădirea unității de învățământ, construită în anul 1938, a fost reabilitată în întregime și reorganizată pentru ca aici să poată învăța toți elevii din comună.

Pe pereții școlii regăsim un citat al pegagoului renumit pentru organizarea învățământului modern românesc, Spiru Haret: „Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara”.

Astfel, elevii care până acum învățau în satele din Ciugud, începând din toamna trecută, aceștia studiază în noua școală care are 9 clase, începând de la cea pregătitoare (0) și până la clasa a VIII-a. Aceștia dispun de manuale virtuale, iar lecțiile pot fi urmărite și de acasă, în mediul online.

În singura comună din România, unde nimeni nu se plânge de sărăcie, nu există șomeri și nimeni nu așteaptă ajutorul social, fondurile europene au fost investite inteligent în folosul comunității, iar roadele se pot vedea deja, ba chiar, pot fi „culese”.

În ultimii ani, primăria a reușit să atragă de la Uniunea Europeană aproximativ 30 de milioane de euro, echivalentul unui buget de primării de țară pe o jumătate de secol.

„Vorbim de acești bani și împărțind la numărul de locuitori (3.000), vedem că suntem undeva la 10.000 de euro pe cap de locuitor. Dacă facem acest raport cu cel mai performant municipiu în atragere de fonduri europene, o să vedeți că sunt mult, mult sub noi” a declarat Gheorghe Damian în interviul din cadrul emisiunii „Asta-i România”.

Gheorghe Damian este un excepțional exemplu de primar gospodar, care a reușit să transforme Ciugudul, dintr-o localitate absolut falimentară în… cea mai bogată din țară. Banii au fost cheltuiți cu cap, reușind să schimbe total fața localității și investind mai ales în ceea ce contează mai mult: în educație și în viitor.

„Provocarea noastră a fost să avem la Ciugud o școală a viitorului, în care copilul sa vină cu drag și părintele să înțeleagă faptul că NU trebuie să fugim la oraș pentru a face carte ci putem crește mari învățând bine și la noi acasă, la sat. A fost o provocare pentru ca povestea noastră a început cu rezilierea contractului de construcție deoarece am avut „noroc” de un constructor neserios (da…din păcate un primar întâlnește și astfel de parteneri și trebuie sa aibă curajul să ia decizii dure și corecte pentru ca legea ii permite acest lucru).

În ciuda acestor probleme nu ne-am oprit, ci ne-am motivat să visăm în continuare și să muncim mai mult. Și la fel ca în povești echipa Primăriei a prins puteri fantastice și, rând pe rând, ni s-au alăturat oameni minunați care au început să viseze și să creadă, alături de noi, într-o școală micuță de la sat și în cei aproximativ 130 de copii care învață aici. De la noua firmă de construcții serioasă care a mobilizat zeci de oameni zilnic în șantier și până la ultima firmă care ne-a furnizat servicii sau echipamente, cu toții au înțeles importanța acestui proiect, nu doar pentru Ciugud ci pentru fiecare școală de la sat din România” declarase primarul Gheorghe Damian, înainte de inaugurarea școlii inteligente.

Din dorința de a crea o școală prietenoasă cu elevii, dar mai ales de a oferi un exemplu că învățământul din mediul rural are viitor, s-a născut proiectul ambițios de „școală de la țară, ca afară”.

Pentru generația care s-a născut și a crescut și device-ul în mână, școala din Ciugud s-a adaptat acestor condiții, elevii nemaiavând voie să-l folosească la școală, dar dispun de absolut toată tehnologia necesară.

„Cu emoție și bucurie am început noul an școlar într-o școală modernă cum doar în vise speram că va exista. Din fericire pentru noi, dascălii și elevii din Ciugud, visele au prins aripi și au devenit realitate. Pentru noi, dascălii, acum începe marea provocare pentru că trebuie să demonstrăm că școala din mediul rural are viitor și totodată să zidim educația în sufletele elevilor noștri.

Poate într-o zi unul dintre ei va fi decidentul care va avea în mână soarta comunității noastre sau poate chiar a țării și atunci va conta educația pe care a primit-o în micuța școală din Ciugud. Mulțumim tuturor celor care au avut încredere în noi, mulțumim părinților pentru susținere. Mulțumiri alese echipei administrației locale care a implementat acest proiect. De astăzi succes elevilor și să vă bucurați de noua voastră școală!”, spuea Teodora Simion, directorul Școlii Gimnaziale Ciugud, toamna trecută, în momentul inaugurării școlii smart.

Gheorghe Damian este primarul Ciugudului din anul 2000. Dându-și seama că viitorul înseamnă educație, bani europeni și locuri de muncă a reușit să atragă fonduri de la Uniunea Europeană pe care le-a investit inteligent în, probabil, cel mai bun exemplu de urmat și de administrat din țara noastră.

Dacă atunci când a preluat conducerea Ciugudului, comuna avea 2600 de locuitori, în prezent aceasta are 3200 și cel mai probabil, numărul lor va crește semnificativ în următorii ani. Deoarece Ciugudul este pe un drum bun. Chiar foarte bun. O direcție a viitorului, unde educația și buna gestionare contează mult mai mult decât risipirea banilor.

„Împreună am învins România lui „nu se poate” și școala noastră a crescut ca în basme, într-o zi cât altele în șapte. Școala Ciugud înseamnă acum printre altele o școală modernă cu soluții inteligente implementate: iluminat și climatizarea reglate prin scenarii predefinite sau cu ajutorul unor senzori, clase moderne cu mobilier adaptat copiilor, materiale didactice smart sau toalete cu instalații moderne (școala de la sat nu trebuie sa se mai identifice cu imaginea toaletei în fundul curții).

Pentru că am câștigat și un proiect pe Țara lui Andrei urmează să dotăm școala cu aparatură didactică și softuri inteligente, să implementăm catalogul electronic și să înlocuim manualul clasic pe hârtie cu un manual electronic. Provocarea cea mai mare va fi de acum pentru dascăli. Noi am ridicat zidurile, iar de acum dascălii trebuie sa zidească educația în sufletul copiilor și sper să înțeleagă misiunea nobilă pe care o au: să demonstreze că școala lui domnul Trandafir de la sat are VIITOR… și alături de ea au viitor și comunitățile noastre rurale” a precizat pe o pagină de socializare Gheorghe Damian.