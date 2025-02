Exemplu de NORMALITATE la Alba Iulia. Ce au făcut doi polițiști care au găsit în toiul nopții o mașină cu portbagajul deschis: ”Am fost impresionată, mă înclin”

Doi polițiști din Alba Iulia au oferit în noaptea de sâmbătă spre duminică un real exemplu de normalitate. În timp ce treceau cu mașina pe o stradă din municipiu în jurul orei 1.00, au observat o mașină cu portbagajul deschis. Oamenii legii au oprit pentru a face verificări și pentru a anunța pe posesorul autoturismului.

Întreaga întâmplare a fost povestită chiar de proprietara mașinii, printr-o postare pe rețelele de socializare. Femeia s-a arătat profund impresionată de gestul celor doi polițiști, care ar fi putut trece nepăsători.

Albaiulianca ar fi vrut să îi facă cunoscuți pe cei doi polițiști, dar din păcate nu le știe numele. Prin intermediul postării a dorit să le mulțumească pentru gestul lor, care deși a fost unul cât se poate de normal, este tot mai rar întâlnit în zilele noastre.

”Azi noapte am avut o experiență impresionantă și pe această cale țin să le mulțumesc, deși nu le cunosc numele (cu scuzele de rigoare). Pe la ora 1.00, îmi sună telefonul, era vecina mea care mă roagă să ies la poartă deoarece este un echipaj de poliție lângă mașina mea pe stradă.

Când am ieșit, m-au rugat să verific dacă îmi lipsește ceva din portbagaj deoarece au trecut prin zonă și au văzut că era deschis. A fost doar greșeala mea, când am închis mașina, posibil din curte am apăsat greșit pe cheie.

Însă trebuie să recunosc că am fost impresionată. Puteau trece ignorând portbagajul deschis. Apreciez efortul lor de a mă căuta. Mă înclin!

Deși aș vrea să-i fac cunoscuți, nu le cunosc numele, era o domnișoară și un domn. MULȚUMESC!”, a scris femeia pe Facebook.

