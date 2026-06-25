Evaluarea Națională 2026 | Câți absolvenți de clasa a VIII-a din Alba au absentat de la proba scrisă la Matematică
Evaluarea Națională 2026 | Câți absolvenți de clasa a VIII-a din Alba au absentat de la proba scrisă la Matematică
Miercuri, 24 iunie 2026 s-a desfășurat proba scrisă la Matematică din cadrul Evaluării Naționale.
De la această probă au lipsit 67 de absolvenți de clasa a VIII-a din județul Alba din totalul de 2.440 înscriși, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Alba.
Cei mai mulți absenți (14) au fost la centrul de examen de la Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj.
Ultima probă (Limba și literatura maternă) va fi susținută vineri, 26 iunie 2026, de elevii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.
Primele rezultate vor fi afișate în 1 iulie 2026, până la ora 12:00 (în centrele de examen). În perioada 1-3 iulie vor putea fi vizualizate lucrările și se vor putea depune contestațiile.
Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.
Rezultatele finale vor fi afișate în 8 iulie 2026, au reamintit reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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