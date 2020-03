Europarlamentarul Victor Negrescu și-a redeschis biroul din Alba Iulia

Proaspăt revenit în Parlamentul European după Brexit, social democratul din Alba, Victor Negrescu, și-a redeschis biroul de Alba Iulia. Anunțul a fost făcut cu ocazia unor întâlniri informale cu cetățenii și cu presa locală.

“În mandatul precedent am organizat zeci de acțiuni de promovare ale județului Alba în Parlamentul European, am vorbit în plenul legislativului european despre nevoile comunității dar și despre oportunitățile oferite de județul nostru și am sprijinit tinerii din Alba interesați să se afle mai multe despre Europa. Intenționez să continui aceste proiecte și să lansez o serie de campanii de informare în tot județul despre Uniunea Europeană și mai ales să preluăm mesajele conjudețenilor către liderii europeni. Vocea noastră trebuie auzită la nivel european motiv pentru care am relansat oferta mea către ceilalți colegi din județ să lucrăm împreună pentru interesele României. Lumea se așteaptă de la noi să fim responsabili, să facem mai puțină politică și mai multe politici care pot să îi ajute cu adevărat” a explicat europarlamentarul Victor Negrescu.

Acesta va activa în trei comisii: Comisia responsabilă de Cultură, Educație, Tineret și Media, Comisia pentru Bugete și Comisia de Afaceri Constituționale. În ciuda faptului că a avut doar un mandat parțial, în perioada anterioară din Parlamentul European a câștigat premiul europarlamentarul anului pentru agenda digitală și a fost alesul european care a generat cele mai multe proiecte pilot, în valoare totală de 60 de milioane de euro.

Biroul de europarlamentar este situat în Alba Iulia, în sediul Partidului Social Democrat Str. Iuliu Maniu, Nr.13, Alba Iulia. Pentru mai multe informații puteți să ne contactați la (0755) 065 041 și folosind adresa electronică: victor.negrescu-office@europarl.europa.eu. Săptămânal vor fi acordate audiențe iar periodic vor fi organizate întâlniri cu cetățenii din județ.