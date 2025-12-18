Eurodeputatul Mircea Hava a votat, alături de suveraniști, împotriva inițiativei ,,pentru avorturi sigure și accesibile”. A fost adoptată de Parlamentul European

Eurodeputatul European a adoptat, miercuri, 17 decembrie, inițiativa denumită My voice, my choice, care prevede acces la ,,avorturi sigure și accesibile”.

Europarlamentarul Mircea Hava, care face parte din European People’s Party, a votat ,,împotriva” inițiativei. Alte nume care au avut același vot sunt: Şerban Dimitrie Strudza, Claudiu-Richard Târziu, Adina Vălean, sau Cristian Terheș. Pe de altă parte, Victor Negrescu a votat ,,pentru” această inițiativă.

Adoptat cu 358 de voturi pentru, 202 împotrivă și 79 de abțineri, textul solicită Comisiei, în conformitate cu propunerea „My Voice My Choice”, să instituie un mecanism financiar opțional, deschis tuturor țărilor UE pe bază de voluntariat, susținut din fonduri UE. Acest mecanism financiar ar permite unui stat membru UE să asigure accesul la întreruperea sarcinii în condiții de siguranță, în conformitate cu legislația sa națională, pentru oricine nu are acces la un avort sigur și legal, se arată într-un comunicat de presă al Parlamentului European.

Parlamentul transmite că multe femei din Europa încă nu au acces deplin la avort sigur și legal, exprimându-și îngrijorarea cu privire la barierele juridice și practice care persistă în mai multe țări din UE.

Eurodeputații solicită acestor țări să își reformeze legile și politicile privind avortul în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului.

„Prin această inițiativă, propunem ca Uniunea să creeze un mecanism financiar care să permită femeilor din țările unde întreruperea de sarcină nu este accesibilă să poată călători într-un alt stat membru unde procedura este permisă. Costurile ar urma să fie acoperite de Uniunea Europeană. În prezent, multe femei deja călătoresc în alte țări pentru a face această procedură, dar sunt nevoite să plătească din propriul buzunar”, a declarat activista slovenă Nika Kovac pentru Europa FM.

