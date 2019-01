Etichetă specială pentru produsele lactate. Clienții vor fi atenționați explicit cu privire la conținut

Norme noi în proiectul de Lege a laptelui, postat în dezbatere publică pe pagina Ministerului Agriculturii. Produsele lactate vor avea o etichetă specială cu numărul de înregistrare al producătorului, emis de Ministerul Agriculturii, iar produsele lactate cu adaos de grăsimi vegetale vor fi comercializate. Clienții vor fi atenționați explicit cu privire la conținut.

Noile norme reglementează informațiile obligatorii care trebuie inscripționate pe eticheta laptelui de consum și a produselor lactate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011.

Completarea și refacerea unor prevederi din Legea laptelui erau necesare, așa cum susțin reprezentanții ministerului, deoarece s-au constatat, în urma controalelor pe piață, numeroase nereguli în privința standardelor de calitate impuse prin lege sau asumate de producători, utilizarea denumirilor de produse lactate pentru produse înlocuitoare de produse lactate, inducând in eroare consumatorii cu privire la natura produsului.

De asemenea, produsele obținute din lapte și/sau cazeina și grăsimi vegetale/animale sunt prezentate sub denumiri de brânzeturi comercializate sub denumiri improprii, denumiri comerciale care creează ideea ca sunt produse lactate, deși acestea sunt grăsimi vegetale. Și în privința produselor lactate in vrac s-au găsit abateri, astfel: lipsa informațiilor obligatorii la locul de comercializare, respectiv, denumirea sub care se vinde produsul, data durabilității minimale sau data limita de consum și ingredientele alergene.

Proiectul instituie interdicția de comercializare a produselor lactate cu adaos de grăsimi vegetale în același loc cu laptele și produsele lactate care nu conțin grăsimi vegetale.

De asemenea, se înființează Registrului Laptelui în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale., în care operatorii economici trebuie să se înscrie pentru a putea desfășura activități în acest domeniu.

Proiectul de lege prevede și sancțiunile pentru nerespectarea noilor norme, amenzile pentru încălcarea acestora fiind cuprinse între 20.000 lei la 50.000 lei. În plus, pentru unele articole de lege nerespectate, se prevede sancțiunea contravențională suplimentară de confiscare a produselor şi suspendarea autorizației de prelucrare – producție – comercializare pentru o perioadă de 45 de zile.

Sursa: legestart.ro