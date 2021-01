Etapa a doua de vaccinare în România: Programări din 15 ianuarie și 750 de centre operaționale

Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), a anunțat că înscrierile pentru etapa a doua de vaccinare pot fi făcute începând cu 15 ianuarie. În această etapă vor fi vaccinate persoanele cu boli cronice, persoanele care deservesc activități esențiale și persoanele de peste 65 de ani.

Valeriu Gheorghiță, despre etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare:

-pentru etapa a doua de vaccinare am identificat 750 de centre, care cuprind 1.766 puncte de vaccinare. Asta înseamnă 100.000 de persoane vaccinate pe zi

-am identificat cateogoriile de boli cronice pentru etapa a doua, lângă persoanele cu vârsta peste 65 de ani, vorbim de persoane care sunt diagnosticate cu diabet zaharat, persoane cu obezitate, persoane cu boli cardio vasculare cronice, cu boli cronice renale, cu boli pulmonare cronice, persoane cu afecțiuni oncologice, persoane cu boli autoimune

-programările pot fi făcute online din 15 ianuarie, ora 15.00

-pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, programarea se poate face individual, se poate face prin medicul de familie, se poate face prin serviciile de call center. Vom avea un număr unic la nivel național 021.414.44.25. Apelurile vor fi preluate în cele de 42 de call center-uri distribuite la nivelul fiecărui judeţ

-programarea se poate face prin direcția de asistență socială din primării sau prin intermediul aparținătorilor care își pot face cont și pot înscrie până la 10 persoane din aceeaşi familie

-pentru persoanele luate în evidență cu boli cronice, sub 65 de ani, programarea se face prin medicul de familie. dacă o persoană nu are medic de familie se poate înscrie prin call center, individual, pe pagina web, prin direcția de asistență socială sau prin aparținători

-pentru persoanele care deservesc activități esențiale, programarea se face prin angajator. Beneficiarul poate alege ziua și centrul în care dorește să se vaccineze

-Agenția Europeană a medicamentului a autorizat variația de 6 doze, iar de mâine se actualizează stocurile și în loc de 5 doze per flacon vom vorbi de 6.

Sursa: stiritvr.ro