Ești sunat de „inspectori ANAF”? Închide telefonul! E tentativă de fraudă!
„Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înșelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se încearcă obținerea de date personale și bancare”, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri, 17 aprilie 2026 de ANAF.
„Pentru a crea aparența realității, în timpul acestor apeluri sunt folosite date și nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparțin instituției.
Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informații niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă NU solicită telefonic date personale sau financiar-bancare.
În cazul în care sunt primite astfel de apeluri, rugăm utilizarea formularului unic de contact, disponibil la adresa www.anaf.ro/asistpublic, pentru transmiterea datelor observabile în timpul unei astfel de tentative de vishing, precum numărul de telefon de la care a fost primit apelul, data și ora apelului, sau caracteristici ale vocii apelantului care se recomandă a fi reprezentat al ANAF”, se precizează în comunicatul ANAF.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
E jale! România a raportat o rată a inflației de 9,0%, cea mai mare din Uniunea Europeană: „Campioni” și la deficit public
E jale! România a raportat o rată a inflației de 9,0%, cea mai mare din Uniunea Europeană: „Campioni” și la deficit public România a raportat o rată a inflației de 9,0% în zona euro în martie 2026, cea mai mare din Uniunea Europeană, conform ultimelor date de la Eurostat. „Nu este o noutate că de […]
Ilie Bolojan i-a numit pe cei din PSD „vuvuzele politice” și „șoareci care ne mănâncă rezervele din cămară”
Ilie Bolojan i-a numit pe cei din PSD „vuvuzele politice” și „șoareci care ne mănâncă rezervele din cămară” Premierul Ilie Bolojan a lansat vineri, 17 aprilie 2026 atacuri extrem de dure la adresa celor din PSD. I-a numit pe cei „vuvuzele politice” și i-a comparat cu niște șoareci care au pătruns în cămară, iar el […]
Zboruri anulate pe aeroportul din Sibiu, operate de Lufthansa. Recomandări pentru pasagerii afectați: ,,Să verifice permanent”
Zboruri anulate pe aeroportul din Sibiu, operate de Lufthansa. Recomandări pentru pasagerii afectați: ,,Să verifice permanent” În contextul anulării mai multor zboruri Lufthansa de pe și spre aeroporturile din București, Cluj-Napoca și Sibiu, în perioada 15–17 aprilie 2026, din cauza grevei declanșate de piloți și echipajele de cabină, Aeroportul Internațional Sibiu a transmis un mesaj […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
E jale! România a raportat o rată a inflației de 9,0%, cea mai mare din Uniunea Europeană: „Campioni” și la deficit public
E jale! România a raportat o rată a inflației de 9,0%, cea mai mare din Uniunea Europeană: „Campioni” și la...
Știrea Zilei
UPDATE | INCENDIU în parcarea Alba Mall: Un autoturism a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU în parcarea Alba Mall: Un autoturism a luat foc. Intervin pompierii Un autoturism ar fi fost curpins de flăcări,...
VIDEO | SCANDAL la Zlatna: Trei bărbați REȚINUȚI de polițiști după ce s-au bătut între ei. Au agresat alte 4 persoane care au intervenit să aplaneze conflictul
SCANDAL la Zlatna: Trei bărbați REȚINUȚI de polițiști după ce s-au bătut între ei. Au agresat alte 4 persoane care...
Curier Județean
INCENDIU în comuna Avram Iancu: O anexă gospodărească din lemn a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni
INCENDIU în comuna Avram Iancu: O anexă gospodărească din lemn a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni Pompierii...
FOTO | Activitatea ITM Alba în prima parte a anului 2026: Peste 700 de controale, 116 sancțiuni și 14 persoane prinse lucrând „la negru”
Activitatea ITM Alba în prima parte a anului 2026: Peste 700 de controale, 116 sancțiuni și 14 persoane prinse lucrând...
Politică Administrație
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Opinii Comentarii
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului, este prăznuită anul...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...