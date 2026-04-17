Ești sunat de „inspectori ANAF”? Închide telefonul! E tentativă de fraudă!

Ioana Oprean

Ești sunat de „inspectori ANAF”? Închide telefonul! E tentativă de fraudă!

„Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înșelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se încearcă obținerea de date personale și bancare”, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri, 17 aprilie 2026 de ANAF.

„Pentru a crea aparența realității, în timpul acestor apeluri sunt folosite date și nume publicate pe portalul anaf.ro, însă numerele de telefon nu aparțin instituției.

Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informații niciunui interlocutor necunoscut! Inspectorii ANAF Antifraudă NU solicită telefonic date personale sau financiar-bancare.

În cazul în care sunt primite astfel de apeluri, rugăm utilizarea formularului unic de contact, disponibil la adresa www.anaf.ro/asistpublic, pentru transmiterea datelor observabile în timpul unei astfel de tentative de vishing, precum numărul de telefon de la care a fost primit apelul, data și ora apelului, sau caracteristici ale vocii apelantului care se recomandă a fi reprezentat al ANAF”, se precizează în comunicatul ANAF.

