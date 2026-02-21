Este oficial: Într-un oraș din Alba persoanele cu grad de handicap accentuat și grav care și-au achitat deja impozitul pe locuință pot solicita returnarea a 90% din valoarea acestuia

Într-un oraș din Alba persoanele cu grad de handicap accentuat și grav care și-au achitat deja impozitul pe locuință pot solicita returnarea a 90% din valoarea acestuia

În ședința de joi 19 februarie 2026, Consiliul Local al Municipiului Aiud a adoptat hotărârea propusă de consilierii UDMR, alături de PSD, prin care persoanele cu grad de handicap grav și accentuat pot solicita returnarea a 90% din impozitul pe locuință achitat pe anul 2026.

La finele anului 2025, în urma unei modificări legislative au crescut impozitele locale. La calculul impozitului pe imobile se are în vedere valoarea de piață a clădirii, s-a efectuat reevaluarea, rezultând o majorare cu 79%. Acestei majorări i s-a adăugat și pierderea facilităților pentru persoanele cu handicap și a celor care dețin imobile cu vechime mai mare de 50 ani.

Termenul de plată al impozitelor nu s-a modificat, achitarea lor până la data de 30 martie asigură un bonus de 10%.

La nivel local nu s-au mărit impozitele, astfel Consiliul Local nici nu are ce scădea din ele.

Singura facilitate posibilă este rambursarea sub forma unui ajutor social, a sumelor plătite de persoanele cu handicap.

„În această perioadă se pregătește la nivel guvernamental o modificare legislativă în care, conform propunerii UDMR, se va asigura o scădere de impozit de 50% pentru persoanelor cu handicap și posibilitatea autorităților locale de a diminua impozitul aferent clădirilor cu vechime mai mare de 50 ani.

Revenirea la nivelul impozitelor din 2025 ar putea fi efectuată doar în Parlament, în acest moment nu se discută această variantă”, au precizat reprezentanții UDMR Aiud.

„O comunitate puternică este cea care are grijă de toți cetățenii săi, inclusiv de cei vulnerabili.

La Aiud, am răspuns sesizărilor persoanelor cu dizabilități și am decis să găsim soluții concrete pentru a-i sprijini să plătească în continuare taxe și impozite reduse.

Chiar dacă noua legislație fiscală a eliminat scutirile pentru persoanele cu handicap, am găsit, împreună cu colegii din primărie, o soluție prin care să returnăm o mare parte din impozitul pe clădirile rezidențiale pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat și grav. Este un gest de normalitate și respect față de oameni care se confruntă zilnic cu dificultăți pe care nu le-au ales.

Le mulțumesc colegilor consilieri PSD și UDMR pentru că, după ce am dezbătut împreună această propunere, o vor susține în viitoare ședință a Consiliului Local. Dacă va fi adoptată, vom fi a doua administrație locală din țară care o pune în practică”, afirma, la începutul lunii februarie 2026, primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.

