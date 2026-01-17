Actualitate

Energia electrică și creșterea TVA au majorat inflația la 7,3% în 2025. Topul scumpirilor pe anul trecut

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

Energia electrică și creșterea TVA au majorat inflația la 7,3% în 2025. Topul scumpirilor pe anul trecut

Inflația în România a atins 7,3% în perioada ianuarie – decembrie 2025, cele mai mari creșteri fiind înregistrate începând din vară, după ce s-a renunțat la plafonarea prețurilor la energie și au fost majorate cotele de TVA.

Astfel, inflația a crescut de la 5,7% în iunie, la 7,8% în iulie (lună în care s-a renunțat la plafonarea prețurilor la energia electrică) și apoi la 9,9% în august, lună în care au fost crescute cotele de TVA la 21% pentru majoritatea produselor și serviciilor.

Nivelul inflația s-a păstrat aproape la aceleași cote până la finalul anului când a scăzut la 9,7%.

În ce privește topul scumpirilor pe tot parcursul anului, datele Institutului Național de Statistică (INS) indică energia electrică cu cele mai mari creșteri de preț, de 61%, energia termică 18,8%, bilete de tren 24,4%, bilete de avion 18,37%, reparații auto 15%, apa, canal, salubritate 14%, îngrijirea medicală 13,59%, igienă și cosmetică 17,65%.

La capitolul produse alimentare, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat pentru zahăr 14%, ouă 10%, cacao 24,6%, cafea 23,94%.

„Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) a fost 7,3%”, arată datele INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,23%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,75%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,37% faţă de noiembrie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit cacao şi cafeaua, cu 24,67%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 2,64%, faţă de noiembrie 2025. Cartofii s-au ieftinit cel mai mult, cu -11%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu -0,79% faţă de noiembrie 2025.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,08%, faţă de noiembrie 2025. Cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 60,91%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, în timp ce categoria „energie electrică, gaze şi încălzire centrală” s-a scumpit cu 37,54%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,62%, faţă de noiembrie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 11%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 0,28%, faţă de noiembrie 2025. Transportul CFR s-a scumpit cel mai mult, cu 24,40%, în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024, şi cu 9,79%, faţă de noiembrie 2025.

