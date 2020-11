Elis Pavaje, producătorul de pavele din Alba, se aşteaptă la o creştere mai mare de 20% a afacerilor în 2020 faţă de anul trecut

Elis Pavaje, producătorul de pavele din Alba, deţinut de familia Goţa, a înregistrat pentru primele şase luni din 2020 o creştere de circa 20% faţă de aceeaşi perioadă a anu­lui trecut, însă la nivelul în­tre­gului an avansul va fi mai mare de atât, potri­vit estimărilor companiei.

„Din punctul de vedere al rezultatelor, (2020 – n. red.) a fost un an foarte bun. În primul semestru raportaserăm o creştere de peste 20%, dar în final creşterea este chiar mai mare. Rezultatele vin din cererea mare atât pe proiecte rezidenţiale, cât şi pe proiecte publice, precum şi din faptul că am lucrat tot timpul, fără să reducem sau să oprim producţia nici în perioada stării de urgenţă. Pe plan psihologic, a fost un an complicat, însă în timp am învăţat să ne adaptăm la condiţiile sociale schimbate“, spune Emil Goţa, directorul general al Elis Pavaje.

Elis Pavaje are în total patru fabrici de pavele (la care se adaugă una de piatră), în Petreşti (judeţul Alba), Stoeneşti (judeţul Prahova), Secuienii Noi (judeţul Neamţ) şi Vinţu de Jos (judeţul Alba). Fiecare are o capacitate de producţie de câte 5.000 de metri pătraţi pe zi.

Businessul Elis Pavaje a ajuns la 217 mil. lei (aproape 46 mil. euro) în 2019, în creştere cu 21% faţă de anul precedent.

