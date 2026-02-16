Educaţia media şi digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în învăţământul preuniversitar: Ce ar urma să învețe elevii. Proiect

Un proiect de lege pentru modificarea Legii învățământului preuniversitar a fost depus de deputatul PNL Ionuț Stroe, prin care propune introducerea disciplinei obligatorii „Educație media și digitală” la gimnaziu și liceu.

„În societatea românească există consistente dezbateri asupra protecţiei copiilor în mediul online. Şi toate aceste dezbateri, din punctul nostru de vedere, sau soluţii cu care se vine au un numitor comun – educaţia.

Indiferent că ne dorim limitarea vârstei privind accesul la anumite platforme din partea copiilor, indiferent că există anumite condiţii privind controlul parental, cu toţii trebuie să fim de acord că, înainte de a avea aceste măsuri, trebuie să ne ocupăm de educarea copiilor noştri, pentru că pe lângă educaţia pe care le-o oferim acasă în cei şapte ani, care priveşte anumite valori şi repere, anumite norme de conduită şi de trăit într-o societate în mod responsabil, copiii zilelor noastre trăiesc şi într-o a doua lume, cea digitalizată, cea online, în care în mod evident trebuie să îi ajutăm să înţeleagă, să verifice şi bineînţeles să aibă o conduită responsabilă”, a declarat Stroe la Parlament.

Ce ar trebui să învețe elevii la noua disciplină

Potrivit acestuia, disciplina educaţie media şi digitală trebuie să-i înveţe pe copii reguli şi repere pentru un comportament în zona online care trebuie să ţină cont, în primul rând, de siguranţa lor, de un anume respect pe care trebuie să-l manifeste, la fel ca în viaţa reală, şi, nu în ultimul rând, de discernământ, cunoaştere, gândire critică pe care copiii o caută doar prin exerciţiu.

Întrebat dacă a identificat şi o sursă de finanţare pentru cursurile prin care ar urma să fie formaţi profesori care să le ofere copiilor această educaţie media şi digitală, Stroe a răspuns: „În mod evident, bugetul statului. Şi, când ne gândim la educaţie, trebuie să o privim ca pe o obligaţie a statului român”. El a subliniat că este nevoie de un efort suplimentar şi un program cât se poate de bine structurat şi articulat de instituţii ale statului român.

Conform proiectului, „în planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial şi liceal se include disciplina Educaţie media şi digitală ca disciplină obligatorie în trunchiul comun, structurată progresiv pe niveluri de învăţământ, fundamentată pe competenţa de alfabetizare media, gândire critică, analiză a conţinutului media, utilizare responsabilă şi sigură a tehnologiilor digitale, protecţia datelor personale, etică digitală, precum şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a crea, evalua şi gestiona conţinut digital în scop informativ, educaţional şi civic”.

Ce presupune educația media și digitală

Educaţia media şi digitală cuprinde ansamblul cunoştinţelor, competenţelor şi atitudinilor necesare înţelegerii mecanismelor de funcţionare a mediului digital şi media, analizei critice a conţinutului, interpretării mesajelor media în context social, economic şi tehnologic, precum şi utilizării responsabile, etice şi securizate a instrumentelor digitale, care urmăreşte pregătirea elevilor pentru participare informată şi activă la viaţa publică, dezvoltarea raţionamentului critic, a capacităţii de a identifica dezinformarea şi manipularea, precum şi formarea competenţelor de creare şi evaluare a conţinutului digital.

În învăţământul gimnazial, disciplina are ca obiectiv formarea competenţelor de analiză critică elementară a mesajelor media, recunoaşterea structurilor narative şi vizuale utilizate în comunicarea publică, identificarea informaţiilor eronate sau distorsionate, înţelegerea algoritmilor de vizibilitate în mediul digital, precum şi însuşirea regulilor de siguranţă online, protecţia datelor personale şi gestionarea identităţii digitale.

În învăţământul liceal, disciplina urmăreşte dezvoltarea unor competenţe avansate de interpretare şi evaluare a mesajelor media, aplicarea instrumentelor de analiză critică în contexte sociale şi civice, investigarea fenomenelor de comunicare digitală cu impact public, evaluarea etică a conţinutului digital şi a comportamentelor din mediul virtual, înţelegerea riscurilor cibernetice şi a responsabilităţilor civice în mediul digital, precum şi realizarea de proiecte digitale integrate, se menţionează în textul proiectului.

Cadrele didactice care predau Educaţie media şi digitală beneficiază de programe de formare iniţială şi continuă, organizate şi acreditate conform metodologiilor aprobate de Ministerul Educaţiei, având ca obiect dezvoltarea competenţelor de predare, evaluare şi integrare pedagogică a conţinuturilor media şi digitale, mai prevede proiectul.

