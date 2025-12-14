Economistul Radu Georgescu: Piața imobiliară din România a intrat într-o fază de prăbușire

Economistul Radu Georgescu avertizează că piața imobiliară din România a intrat oficial într-o fază de prăbușire, după ce vânzările de locuințe au scăzut cu 22% în noiembrie, iar anul 2026 se anunță decisiv pentru dezvoltatori, bănci și cumpărători.

În analiza sa, Radu Georgescu explică faptul că scăderea accentuată a vânzărilor este rezultatul unei combinații economice toxice: inflație ridicată, putere de cumpărare în declin, salarii reale mai mici și dobânzi mari la credite. El mai atrage atenția asupra numărului uriaș de locuințe neocupate.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

Am avut dreptate. Se sparge bula imobiliară!

Ieri s-au publicat vânzările de locuințe din România pe luna noiembrie. Vânzările de locuințe din România s-au prăbușit cu 22% comparat cu noiembrie 2024!!

Ce se întâmplă este logic din punct de vedere economic. Se întâmplă ce am explicat de mai multe ori. Combinația dintre inflație mare, putere de cumpărare scăzută, scădere salarii reale și dobânzi mari la credite face imposibil să mai cumperi o locuință în România.

În 2026 prăbușirea va fi accelerată. Îți explic ce se va întâmpla în 2026 cu locuințele. Poți să cauți pe Google câte apartamente sunt declarate goale la ultimul recensământ din România. În România sunt declarate 2,5 milioane de apartamente goale!!! Milioane!!! Nu este greșeală de scriere. Adică 25% din totalul locuințelor din România sunt goale. În București 218.000 de locuințe sunt goale!!!

M-am uitat pe situațiile financiare publice. În trim 3 2025 mai mulți dezvoltatori au cash flow negativ. Pe românește, din firmă ies mai mulți bani decât intră. Se întâmplă acest lucru deoarece vânzările de locuințe au scăzut. Deoarece au credite mari la bancă, acești dezvoltatori imobiliari au 2 opțiuni:

În 2026 acordă discounturi la locuințe

Băncile vor prelua locuințele

2026 va fi un an extrem de greu pentru mulți dezvoltatori imobiliari și pentru mulți oameni care au luat credite imobiliare după anul 2020. Va fi un an cât de cât OK pentru cei care au luat credite imobiliare înainte de anul 2020. Dar fi un foarte bun pentru cei care au așteptat să cumpere locuințe.

Va începe sezonul de Black Friday la locuințe. Ultimul sezon de Black Friday la locuințe a fost în 2009 când prețurile au scăzut cu 50%. Prețurile ar fi scăzut și mai mult dacă nu intervenea Guvernul prin Programul Prima Casă cu avans de 5% și garanții. Acum Guvernul nu mai are resurse să susțină sectorul imobiliar.

Pe românește, în 2026 pentru unii va fi Halloween imobiliar iar pentru alții va fi Black Friday imobiliar.

