Economistul Radu Georgescu: Economia României va reveni la nivelul normal dinainte de 2018. Toate bulele se vor sparge: imobiliare, bursă...

Bogdan Glăvan: „Creșterea masivă a fiscalității nu are rațiune economică” „Creșterea masivă a fiscalității nu are rațiune economică”, subliniază profesorul de economie Bogdan Glăvan. Citește și: Bogdan Glăvan: „Supra-supra-taxa pe bănci va avea efect aproape zero asupra băncilor. Deci, cine plătește? Ați ghicit, cetățenii” „Dacă toată lumea este de acord că deficitul bugetar a explodat […]