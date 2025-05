Economistul Radu Georgescu, despre cum poate România să iasă din insolvență: ”Depinde de cine va accepta funcția de Prim Ministru, unul care este mână forte sau un băiat bun”

Radu Gerogescu a explicat, printr-o comparație foarte bună între România și o firmă în insolvență, care este singura soluție ca economia României să poată fi redresată.

Acesta este de părere că în România, cel care va accepta funcția de prim-ministru, trebuie să ia exeplul Argentinei, unde Javier Milei a fost mână forte și a luat măsuri nepopulare, pentru a pune țara pe drumul cel bun.

”Dacă România ar fi o firmă, ar fi de mult în insolvență. România cheltuie lunar 30% mai mult decât veniturile.

În peste 25 de ani de management financiar, am văzut multe firme în insolvență. Firmele care au ieșit din insolvență au ceva în comun: sunt conduse de un CEO care este mână forte, care nu are mamă, nu are tată, ia decizii nepopulare pentru angajați, dă afară toți oamenii care nu sunt productivi și încearcă să-i salveze pe cei mai buni, chiar dacă rămân 20% din firmă.

Taie cheltuielile la minim, nu face team building, nu este popular, este înjurat de toți angajații. Nu am văzut niciodată vreo firmă să iasă din insolvență condusă de un băiat bun.

Javier Milei încearcă de 2 ani să scoată Argentina din insolvență, din punct de vedere economic este pe drumul cel bun: inflația a scăzut, Argentina a redus deficitul bugetar, dar Javier Milei a dat afara sute de mii de bugetari, a tăiat toate subvențiile la energie, căldură, transport, șomajul a crescut.

Eu sunt foarte curios cine va accepta funcția de Prim Ministru, unul care este mână forte, care va lua măsuri corecte din punct de vedere economic, dar foarte nepopulare și pe care îl vom înjura toți peste 12 luni și probabil va fi compromis din punct de vedere politic sau un băiat bun, iar situația economică peste 12 luni a României va fi și mai proastă”, a scris economistul pe Facebook.

