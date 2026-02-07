Economistul Radu Georgescu: Bursa din România este mult supraevaluată! La fel ca piața imobiliară

Economistul Radu Georgescu avertizează că Bursa de Valori București se află într-o bulă speculativă periculoasă, alimentată de lipsa educației financiare, lichiditatea redusă și mecanisme artificiale de creștere a prețurilor.

Radu Georgescu susține că majoritatea investitorilor de pe bursa românească nu înțeleg noțiuni financiare de bază și nu consultă rapoartele sau indicatorii companiilor în care investesc, ceea ce contribuie decisiv la supraevaluarea acțiunilor.

Textul integral publicat de Radu Georgescu este următorul:

Bursa din România este mult supraevaluată! Pe românește, pe bursă este o foarte mare bulă speculativă, la fel ca piața imobiliară din România.

Sunt 3 motive pentru care se întâmplă acest lucru:

Probabil 90% dintre cei care cumpără acțiuni pe bursa de la București habar nu au de noțiuni elementare financiare.

Nu citesc rapoartele financiare.

Nu sunt interesați de indicatorii financiari.

Bursa de la București are lichiditate mică.

Crește din cauza fondurilor de pensii care cumpără lunar acțiuni, chiar dacă nu are nicio logică economică.

Pe Bursa de la București este foarte ușor să ții artificial prețurile la acțiuni.

O cauză este lichiditatea mică. A doua cauză este că firmele își răscumpără acțiunile pentru a crește prețul lor. Dar stai un pic. Paradoxal, mai sunt tipe și tipi care au habar de noțiuni financiare, care citesc rapoartele financiare și care chiar înțeleg indicatorii financiari. Cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, a vândut toate acțiunile de pe Bursa de la București! De asemenea, a vândut toate titlurile de stat ale României! Acești tipi și tipe gestionează un fond în valoare de 2,2 trilioane $. Probabil au înțeles ceva.

În poză am pus indicatorii financiari pentru cele mai mari firme de pe Bursa de la București: Hidroelectrica și Petrom. De asemenea, am pus indicatorii financiari pentru companiile din aceleași industrii. Hidroelectrica are indicatorul P/E (Price per Earnings) de 21. Adică îți recuperezi banii în 21 de ani, conform profitului companiei. Cea mai mare companie de energie listată la bursă care are și hidrocentrale pe Dunăre se numește Verbund. Este din Austria. Indicatorul P/E este de 12.

Pe scurt, îți recuperezi banii de 2 ori mai repede decât în cazul Hidroelectrica. Petrom are indicatorul P/E de 20. Shell are indicatorul P/E de 12, deci de 2 ori mai mic. Ca fapt divers, Petrom a publicat săptămâna aceasta raportul financiar pe 2025. Profitul în 2025 a scăzut cu 27% comparat cu 2024!!! Dar cine să citească acest raport? Probabil suntem vreo zece tipi și tipe care l-au citit.

Concluzii

Dacă îți plac filmele cu subiecte financiare – „The Big Short”, „Margin Call” – este timpul să-ți iei o pungă de popcorn și un suc. În România va începe un film asemănător.

